Українець феєрить в МЛС: Сваток забив перший м’яч за "Остін"
Захисник збірної України Олександр Сваток забив свій перший гол у чемпіонаті США. У матчі МЛС проти "Сент-Луїс Сіті" футболіст "Остіна" відзначився точним ударом головою та став восьмим українцем в історії, який забивав у американській лізі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.
Як це сталося
"Остін" пропустив першим після удару Марселя Гартеля на 28-й хвилині. Уже за вісім хвилин Сваток зрівняв рахунок, влучно пробивши головою після подачі з кутового від Овена Волффа.
Однак суперники швидко повернули перевагу - Гартель оформив дубль ще до перерви, а у компенсований час Сімон Бехер поставив крапку в матчі.
Тож, 31-річний оборонець відзначився у матчі, який завершився поразкою його команди з рахунком 1:3. Це був перший м’яч Сватка після квітня 2024 року, коли він забивав ще у складі "Дніпра-1" у матчі проти "Зорі" в УПЛ.
Сваток - ключовий гравець "Остіна"
Українець провів повний матч і відзначився не лише голом, а й надійною грою в обороні: чотири виноси м’яча, два перехоплення та 52 точні передачі (90% точності).
У поточному сезоні Сваток вийшов у стартовому складі у 24 із 30 матчів чемпіонату. Після цієї поразки "Остін" утримує шосту позицію у Західній конференції, маючи 44 очки після 32 поєдинків.
Це перший гол оборонця
Сваток увійшов до історії українців у МЛС
Завдяки цьому результативному удару Олександр Сваток став восьмим українським футболістом, який забивав у чемпіонаті США.
Українці, що відзначалися голами в МЛС:
- 43 - Дмитро Коваленко ("Чикаго Файр" - 27, "DC Юнайтед" - 11, "Нью-Йорк Ред Буллз" - 2, "Реал Солт-Лейк" - 2, "Лос-Анджелес Гелаксі" - 1)
- 7 - Олексій Король ("Даллас")
- 3 - Сергій Данів ("Чикаго Файр")
- 2 - Сергій Кривцов ("Інтер Маямі")
- 1 - Євген Чеберко ("Коламбус Крю")
- 1 - Артем Смоляков ("Лос-Анджелес")
- 1 - Геннадій Синчук ("Монреаль")
- 1 - Олександр Сваток ("Остін")
Повернення до збірної України
Завдяки стабільним виступам у США Сваток отримав виклик до національної збірної України на жовтневі матчі відбору ЧС-2026 проти Ісландії та Азербайджану.
