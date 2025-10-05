ua en ru
Украинец феерит в МЛС: Сваток забил первый мяч за "Остин"

Воскресенье 05 октября 2025 10:51
UA EN RU
Украинец феерит в МЛС: Сваток забил первый мяч за "Остин" Александр Сваток (фото: instagram.com/austinfc)
Автор: Екатерина Урсатий

Защитник сборной Украины Александр Сваток забил свой первый гол в чемпионате США. В матче МЛС против "Сент-Луис Сити" футболист "Остина" отметился точным ударом головой и стал восьмым украинцем в истории, который забивал в американской лиге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

Как это случилось

"Остин" пропустил первым после удара Марселя Гартеля на 28-й минуте. Уже через восемь минут Сваток сравнял счет, точно пробив головой после подачи с углового от Оуэна Уолффа.

Однако соперники быстро вернули преимущество - Гартель оформил дубль еще до перерыва, а в компенсированное время Симон Бехер поставил точку в матче.

Поэтому, 31-летний защитник отличился в матче, который завершился поражением его команды со счетом 1:3. Это был первый мяч Сватка с момента перехода в клуб из Техаса летом 2024 года.

Сваток - ключевой игрок "Остина"

Украинец провел полный матч и отметился не только голом, но и надежной игрой в обороне: четыре выноса мяча, два перехвата и 52 точные передачи (90% точности).

В текущем сезоне Сваток вышел в стартовом составе в 24 из 30 матчей чемпионата. После этого поражения "Остин" удерживает шестую позицию в Западной конференции, имея 44 очка после 32 поединков.

Сваток вошел в историю украинцев в МЛС

Благодаря этому результативному удару Александр Сваток стал восьмым украинским футболистом, который забивал в чемпионате США.

Украинцы, которые отмечались голами в МЛС:

  • 43 - Дмитрий Коваленко ("Чикаго Файр" - 27, "DC Юнайтед" - 11, "Нью-Йорк Ред Буллз" - 2, "Реал Солт-Лейк" - 2, "Лос-Анджелес Гэлакси" - 1)
  • 7 - Алексей Король ("Даллас")
  • 3 - Сергей Данов ("Чикаго Файр")
  • 2 - Сергей Кривцов ("Интер Майами")
  • 1 - Евгений Чеберко ("Коламбус Крю")
  • 1 - Артем Смоляков ("Лос-Анджелес")
  • 1 - Геннадий Синчук ("Монреаль")
  • 1 - Александр Сваток ("Остин")

Возвращение в сборную Украины

Благодаря стабильным выступлениям в США Сваток получил вызов в национальную сборную Украины на октябрьские матчи отбора ЧМ-2026 против Исландии и Азербайджана.

Это первый гол защитника после апреля 2024 года, когда он забивал еще в составе "Днепра-1" в матче против "Зари" в УПЛ.

Соединенные Штаты Америки Украина Футбол
