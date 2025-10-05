Украинец феерит в МЛС: Сваток забил первый мяч за "Остин"
Защитник сборной Украины Александр Сваток забил свой первый гол в чемпионате США. В матче МЛС против "Сент-Луис Сити" футболист "Остина" отметился точным ударом головой и стал восьмым украинцем в истории, который забивал в американской лиге.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.
Как это случилось
"Остин" пропустил первым после удара Марселя Гартеля на 28-й минуте. Уже через восемь минут Сваток сравнял счет, точно пробив головой после подачи с углового от Оуэна Уолффа.
Однако соперники быстро вернули преимущество - Гартель оформил дубль еще до перерыва, а в компенсированное время Симон Бехер поставил точку в матче.
Поэтому, 31-летний защитник отличился в матче, который завершился поражением его команды со счетом 1:3. Это был первый мяч Сватка с момента перехода в клуб из Техаса летом 2024 года.
Сваток - ключевой игрок "Остина"
Украинец провел полный матч и отметился не только голом, но и надежной игрой в обороне: четыре выноса мяча, два перехвата и 52 точные передачи (90% точности).
В текущем сезоне Сваток вышел в стартовом составе в 24 из 30 матчей чемпионата. После этого поражения "Остин" удерживает шестую позицию в Западной конференции, имея 44 очка после 32 поединков.
Сваток вошел в историю украинцев в МЛС
Благодаря этому результативному удару Александр Сваток стал восьмым украинским футболистом, который забивал в чемпионате США.
Украинцы, которые отмечались голами в МЛС:
- 43 - Дмитрий Коваленко ("Чикаго Файр" - 27, "DC Юнайтед" - 11, "Нью-Йорк Ред Буллз" - 2, "Реал Солт-Лейк" - 2, "Лос-Анджелес Гэлакси" - 1)
- 7 - Алексей Король ("Даллас")
- 3 - Сергей Данов ("Чикаго Файр")
- 2 - Сергей Кривцов ("Интер Майами")
- 1 - Евгений Чеберко ("Коламбус Крю")
- 1 - Артем Смоляков ("Лос-Анджелес")
- 1 - Геннадий Синчук ("Монреаль")
- 1 - Александр Сваток ("Остин")
Возвращение в сборную Украины
Благодаря стабильным выступлениям в США Сваток получил вызов в национальную сборную Украины на октябрьские матчи отбора ЧМ-2026 против Исландии и Азербайджана.
Это первый гол защитника после апреля 2024 года, когда он забивал еще в составе "Днепра-1" в матче против "Зари" в УПЛ.