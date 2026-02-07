ua en ru
Україна зламала елітну збірну ЧС: ця перемога перевернула групу й вивела на перше місце

Субота 07 лютого 2026 18:14
UA EN RU
Україна зламала елітну збірну ЧС: ця перемога перевернула групу й вивела на перше місце Збірна України з хокею (фото: fhu.com.ua)
Автор: Катерина Урсатій

Національна збірна України з хокею завершила лютневий цикл Європейського кубка націй важливою звитягою над Словенією. Перемога з рахунком 4:2 дозволила "синьо-жовтим" одноосібно очолити турнірну таблицю групи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.

Читайте: Збірна України U-20 дізналася всіх суперників на ЧС-2026 з хокею.

Реванш за поразку у відборі на Олімпіаду

Поєдинок проти словенців мав для української команди принципове значення.

Останнього разу ці суперники зустрічалися у межах кваліфікації до Олімпійських ігор 2024 року - тоді Словенія виявилася значно сильнішою (6:2).

Цього разу підопічні Дмитра Христича продемонстрували зовсім інший рівень концентрації, особливо враховуючи статус суперника, який виступає в елітному дивізіоні світового хокею.

Хід протистояння: домінування та нервова розв'язка

Українці забезпечили собі комфортний гандикап ще на старті зустрічі. На 17-й хвилині рахунок було відкрито, а вже за мить перевага подвоїлася.

У другому періоді "синьо-жовті" продовжили тиск, довівши рахунок до розгромних 3:0.

Початок третьої двадцятихвилинки змусив вболівальників понервувати: Словенія відіграла одну шайбу вже на 2-й хвилині періоду.

Попри обмін голами у подальшому, українська оборона вистояла та зафіксувала фінальний результат - 4:2.

Турнірні перспективи та підготовка до ЧС-2026

Завдяки цьому успіху Україна набрала 7 очок у трьох лютневих зустрічах.

Нагадаємо, що в поточному вікні "синьо-жовті" також святкували перемогу над Польщею (4:2), проте на старті поступилися Великій Британії в овертаймі (2:3).

Наразі український колектив посідає першу сходинку в групі I. Попри те, що Британія та Польща мають гру в запасі, вони вже не зможуть посунути Україну з лідерської позиції за кількістю набраних балів.

Ці виступи стали ключовим етапом підготовки до головного старту сезону - чемпіонату світу-2026 у дивізіоні IA.

Там наша команда змагатиметься за вихід до елітного ешелону світової першості.

Раніше ми повідомили, що збірна України U-20 дізналася всіх суперників на ЧС-2026 з хокею.

Збірна України Хокей
