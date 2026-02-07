Украина сломала элитную сборную ЧМ: эта победа перевернула группу и вывела на первое место
Национальная сборная Украины по хоккею завершила февральский цикл Европейского кубка наций важной победой над Словенией. Победа со счетом 4:2 позволила "сине-желтым" единолично возглавить турнирную таблицу группы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.
Реванш за поражение в отборе на Олимпиаду
Поединок против словенцев имел для украинской команды принципиальное значение.
Последний раз эти соперники встречались в рамках квалификации к Олимпийским играм 2024 года - тогда Словения оказалась значительно сильнее (6:2).
На этот раз подопечные Дмитрия Христича продемонстрировали совсем другой уровень концентрации, особенно учитывая статус соперника, выступающего в элитном дивизионе мирового хоккея.
Ход противостояния: доминирование и нервная развязка
Украинцы обеспечили себе комфортный гандикап еще на старте встречи. На 17-й минуте счет был открыт, а уже через мгновение преимущество удвоилось.
Во втором периоде "сине-желтые" продолжили давление, доведя счет до разгромных 3:0.
Начало третьей двадцатиминутки заставило болельщиков понервничать: Словения отыграла одну шайбу уже на 2-й минуте периода.
Несмотря на обмен голами в дальнейшем, украинская оборона выстояла и зафиксировала финальный результат - 4:2.
Турнирные перспективы и подготовка к ЧМ-2026
Благодаря этому успеху Украина набрала 7 очков в трех февральских встречах.
Напомним, что в текущем окне "сине-желтые" также праздновали победу над Польшей (4:2), однако на старте уступили Великобритании в овертайме (2:3).
Сейчас украинский коллектив занимает первую строчку в группе I. Несмотря на то, что Великобритания и Польша имеют игру в запасе, они уже не смогут подвинуть Украину с лидерской позиции по количеству набранных баллов.
Эти выступления стали ключевым этапом подготовки к главному старту сезона - чемпионату мира-2026 в дивизионе IA.
Там наша команда будет бороться за выход в элитный эшелон мирового первенства.
