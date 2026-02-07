ua en ru
Сб, 07 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Украина сломала элитную сборную ЧМ: эта победа перевернула группу и вывела на первое место

Суббота 07 февраля 2026 18:14
UA EN RU
Украина сломала элитную сборную ЧМ: эта победа перевернула группу и вывела на первое место Сборная Украины по хоккею (фото: fhu.com.ua)
Автор: Екатерина Урсатий

Национальная сборная Украины по хоккею завершила февральский цикл Европейского кубка наций важной победой над Словенией. Победа со счетом 4:2 позволила "сине-желтым" единолично возглавить турнирную таблицу группы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.

Реванш за поражение в отборе на Олимпиаду

Поединок против словенцев имел для украинской команды принципиальное значение.

Последний раз эти соперники встречались в рамках квалификации к Олимпийским играм 2024 года - тогда Словения оказалась значительно сильнее (6:2).

На этот раз подопечные Дмитрия Христича продемонстрировали совсем другой уровень концентрации, особенно учитывая статус соперника, выступающего в элитном дивизионе мирового хоккея.

Ход противостояния: доминирование и нервная развязка

Украинцы обеспечили себе комфортный гандикап еще на старте встречи. На 17-й минуте счет был открыт, а уже через мгновение преимущество удвоилось.

Во втором периоде "сине-желтые" продолжили давление, доведя счет до разгромных 3:0.

Начало третьей двадцатиминутки заставило болельщиков понервничать: Словения отыграла одну шайбу уже на 2-й минуте периода.

Несмотря на обмен голами в дальнейшем, украинская оборона выстояла и зафиксировала финальный результат - 4:2.

Турнирные перспективы и подготовка к ЧМ-2026

Благодаря этому успеху Украина набрала 7 очков в трех февральских встречах.

Напомним, что в текущем окне "сине-желтые" также праздновали победу над Польшей (4:2), однако на старте уступили Великобритании в овертайме (2:3).

Сейчас украинский коллектив занимает первую строчку в группе I. Несмотря на то, что Великобритания и Польша имеют игру в запасе, они уже не смогут подвинуть Украину с лидерской позиции по количеству набранных баллов.

Эти выступления стали ключевым этапом подготовки к главному старту сезона - чемпионату мира-2026 в дивизионе IA.

Там наша команда будет бороться за выход в элитный эшелон мирового первенства.

Ранее мы сообщили, что сборная Украины U-20 узнала всех соперников на ЧМ-2026 по хоккею.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сборная Украины Хоккей
Новости
Такого не делали даже террористы: Зеленский об атаках на АЭС
Такого не делали даже террористы: Зеленский об атаках на АЭС
Аналитика
Мир без контроля. Как Путин и Трамп развязывают руки ядерным арсеналам США и РФ
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Мир без контроля. Как Путин и Трамп развязывают руки ядерным арсеналам США и РФ