Україна здобула три ліцензії на Олімпіаду-2026: хто поїде на шорт-трек

Українська команда гарантувала собі три місця в турнірі з шорт-треку на зимових Олімпійських іграх 2026 року після підсумку кваліфікаційного циклу Світового туру USI.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.

Україна здобула три квоти в шорт-треку на Іграх-2026

Після завершення чотирьох етапів Світового туру USI, останній з яких приймав Дордрехт наприкінці листопада, українська збірна отримала право виступити в трьох індивідуальних дисциплінах на Іграх у Мілані та Кортіні-д'Ампеццо. Відбір проводився за сумою трьох найкращих результатів спортсменів кожної країни.

У чоловіків квоти здобув 26-річний Олег Гандей, який утримався в рейтинговій зоні на дистанціях 500 м та 1500 м. У спеціальній кваліфікації він завершив сезон на 26-й та 36-й позиціях відповідно.

Єдина жіноча ліцензія дісталася Україні завдяки виступу 21-річної Єлизавети Сидьорко. Вона фінішувала 29-ю на 500 м і забезпечила збірній місце в цій дисципліні.

Хто поїде на Олімпіаду

Усі три ліцензії є неіменними, тому рішення щодо складу команди буде ухвалене пізніше. У чоловічих дисциплінах Україну представить один спортсмен.

Якщо Гандей буде включений до заявки, для нього це стане другим олімпійським турніром. На Іграх у Пекіні-2022 він виступив на дистанції 500 м і посів 27-е місце. Для Сидьорко поїздка до Італії може стати дебютом.

Змагання зі шорт-треку на Олімпіаді-2026 проходитимуть з 10 до 20 лютого.

Історія виступів України в дисциплінах

Українські шорт-трекістки востаннє виступали на 500 м на Олімпіаді 1998 року, коли Наталія Сверчкова завершила боротьбу на ранній стадії змагань.

Україна мала представника на 1500 м лише одного разу - у 2002 році, коли в кваліфікації стартував Володимир Григор’єв.

Загальний медальний потенціал України на Іграх-2026

Станом на зараз українська збірна має 21 олімпійську ліцензію в шести видах спорту. Найбільше квот зібрано в біатлоні - 10.

Усі ліцензії України на зимові ОІ-2026: