ua en ru
Вт, 02 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Україна здобула три ліцензії на Олімпіаду-2026: хто поїде на шорт-трек

Вівторок 02 грудня 2025 10:57
UA EN RU
Україна здобула три ліцензії на Олімпіаду-2026: хто поїде на шорт-трек Олег Гандей (фото: facebook.com/olympicua)
Автор: Катерина Урсатій

Українська команда гарантувала собі три місця в турнірі з шорт-треку на зимових Олімпійських іграх 2026 року після підсумку кваліфікаційного циклу Світового туру USI.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.

Україна здобула три квоти в шорт-треку на Іграх-2026

Після завершення чотирьох етапів Світового туру USI, останній з яких приймав Дордрехт наприкінці листопада, українська збірна отримала право виступити в трьох індивідуальних дисциплінах на Іграх у Мілані та Кортіні-д'Ампеццо. Відбір проводився за сумою трьох найкращих результатів спортсменів кожної країни.

У чоловіків квоти здобув 26-річний Олег Гандей, який утримався в рейтинговій зоні на дистанціях 500 м та 1500 м. У спеціальній кваліфікації він завершив сезон на 26-й та 36-й позиціях відповідно.

Єдина жіноча ліцензія дісталася Україні завдяки виступу 21-річної Єлизавети Сидьорко. Вона фінішувала 29-ю на 500 м і забезпечила збірній місце в цій дисципліні.

Хто поїде на Олімпіаду

Усі три ліцензії є неіменними, тому рішення щодо складу команди буде ухвалене пізніше. У чоловічих дисциплінах Україну представить один спортсмен.

Якщо Гандей буде включений до заявки, для нього це стане другим олімпійським турніром. На Іграх у Пекіні-2022 він виступив на дистанції 500 м і посів 27-е місце. Для Сидьорко поїздка до Італії може стати дебютом.

Змагання зі шорт-треку на Олімпіаді-2026 проходитимуть з 10 до 20 лютого.

Історія виступів України в дисциплінах

Українські шорт-трекістки востаннє виступали на 500 м на Олімпіаді 1998 року, коли Наталія Сверчкова завершила боротьбу на ранній стадії змагань.

Україна мала представника на 1500 м лише одного разу - у 2002 році, коли в кваліфікації стартував Володимир Григор’єв.

Загальний медальний потенціал України на Іграх-2026

Станом на зараз українська збірна має 21 олімпійську ліцензію в шести видах спорту. Найбільше квот зібрано в біатлоні - 10.

Усі ліцензії України на зимові ОІ-2026:

  • 10 - біатлон
  • 5 - лижні перегони
  • 3 - шорт-трек
  • 2 - гірськолижний спорт
  • 1 - фігурне катання

Раніше ми повідомляли, що стартувала естафета зимової Олімпіади-2026.

Також читайте про те, що у США заборонили трансгендерним жінкам брати участь в Олімпіаді.

Крім того, збірна України стала чемпіоном Дефлімпійських ігор 2025 року.

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна
Новини
Кому та як сьогодні вимикатимуть світло в Україні? Список областей та графіків
Кому та як сьогодні вимикатимуть світло в Україні? Список областей та графіків
Аналітика
Кінець епохи Єрмака. Чому Зеленський звільнив главу ОП і що це змінить
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Кінець епохи Єрмака. Чому Зеленський звільнив главу ОП і що це змінить