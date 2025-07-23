У США заборонили трансгендерним жінкам брати участь у Олімпіаді: що відомо

Олімпійський та Паралімпійський комітет США (USOPC) ухвалив нову політику, відповідно до якої трансгендерні жінки-спортсменки більше не зможуть брати участь в змаганнях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.

У документі USOPC наголошується, що рішення базується не на ідеології, а на науково обґрунтованих даних та принципах забезпечення чесної конкуренції.

Політика USOPC також посилається на президентський указ №14201 під назвою "не допускаючи чоловіків до жіночого спорту", підписаний Дональдом Трампом.

У ньому підкреслюється, що участь трансгендерних жінок у жіночих змаганнях загрожує "безпеці, справедливості, гідності та правді".

Саме це розпорядження стало основою нових обмежень для участі у національних олімпійських командах.

Про зміни вперше повідомила The New York Times, зазначивши, що нові правила є частиною ширшої політичної стратегії адміністрації Трампа, спрямованої на обмеження інклюзивної політики у спорті.

Відношення Трампа

Нагадаємо, ще у лютому Трамп пообіцяв, що на Олімпіаді 2028 року в Лос-Анджелесі трансгендерні спортсмени не будуть допущені до участі в жіночих дисциплінах.

Президент USOPC Джин Сайкс і генеральний директор Сара Гіршланд у спільному листі до зацікавлених сторін пояснили, що як організація з федеральним статусом, USOPC зобов’язана дотримуватись відповідних нормативних очікувань.

Утім, в USOPC не уточнили, як саме нова політика вплине на спортсменок з так званими DSD (відмінностями у розвитку статевих ознак).

Речник комітету відмовився від коментарів, зазначивши, що наразі "немає додаткової інформації для публічного розголошення".