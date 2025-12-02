ua en ru
Украина получила три лицензии на Олимпиаду-2026: кто поедет на шорт-трек

Вторник 02 декабря 2025 10:57
UA EN RU
Украина получила три лицензии на Олимпиаду-2026: кто поедет на шорт-трек Олег Гандей (фото: facebook.com/olympicua)
Автор: Екатерина Урсатий

Украинская команда гарантировала себе три места в турнире по шорт-треку на зимних Олимпийских играх 2026 года после итога квалификационного цикла Мирового тура USI.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.

Украина получила три квоты в шорт-треке на Играх-2026

После завершения четырех этапов Мирового тура USI, последний из которых принимал Дордрехт в конце ноября, украинская сборная получила право выступить в трех индивидуальных дисциплинах на Играх в Милане и Кортине-д'Ампеццо. Отбор проводился по сумме трех лучших результатов спортсменов каждой страны.

У мужчин квоты получил 26-летний Олег Гандей, который удержался в рейтинговой зоне на дистанциях 500 м и 1500 м. В специальной квалификации он завершил сезон на 26-й и 36-й позициях соответственно.

Единственная женская лицензия досталась Украине благодаря выступлению 21-летней Елизаветы Сидорко. Она финишировала 29-й на 500 м и обеспечила сборной место в этой дисциплине.

Кто поедет на Олимпиаду

Все три лицензии являются неименными, поэтому решение по составу команды будет принято позже. В мужских дисциплинах Украину представит один спортсмен.

Если Гандей будет включен в заявку, для него это станет вторым олимпийским турниром. На Играх в Пекине-2022 он выступил на дистанции 500 м и занял 27-е место. Для Сидьорко поездка в Италию может стать дебютом.

Соревнования по шорт-треку на Олимпиаде-2026 будут проходить с 10 по 20 февраля.

История выступлений Украины в дисциплинах

Украинские шорт-трекистки в последний раз выступали на 500 м на Олимпиаде 1998 года, когда Наталья Сверчкова завершила борьбу на ранней стадии соревнований.

Украина имела представителя на 1500 м лишь однажды - в 2002 году, когда в квалификации стартовал Владимир Григорьев.

Общий медальный потенциал Украины на Играх-2026

По состоянию на сейчас украинская сборная имеет 21 олимпийскую лицензию в шести видах спорта. Больше всего квот собрано в биатлоне - 10.

Все лицензии Украины на зимние ОИ-2026:

  • 10 - биатлон
  • 5 - лыжные гонки
  • 3 - шорт-трек
  • 2 - горнолыжный спорт
  • 1 - фигурное катание

Ранее мы сообщали, что стартовала эстафета зимней Олимпиады-2026.

Также читайте о том, что в США запретили трансгендерным женщинам участвовать в Олимпиаде.

Кроме того, сборная Украины стала чемпионом Дефлимпийских игр 2025 года.

