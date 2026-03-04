Україна забила Англії, але не встояла: результати старту нашої збірної у відборі на ЧС

Стійкість у першому таймі та гол Калініної

Початок зустрічі виявився обнадійливим для українського колективу.

Протягом першої половини гри підопічним вдалося стримати атаки чинних чемпіонок Європи, зберігши власні ворота недоторканими.

Проте ситуація радикально змінилася одразу після перерви.

На старті другого тайму Алессія Руссо протягом чотирьох хвилин оформила дубль, забезпечивши англійкам комфортну перевагу.

На 58-й хвилині українки змогли повернути інтригу: після розіграшу стандартного положення півзахисниця Яна Калініна реалізувала перший же удар команди у площину воріт суперниць.

Розгромна кінцівка зустрічі

Попри спроби скоротити відставання, клас опоненток став вирішальним фактором.

На 64-й хвилині Стенвей успішно виконала пенальті, після чого перевага Англії лише зростала. До фінального свистка "синьо-жовті" пропустили ще тричі.

Підсумковий результат зафіксував переконливу перемогу британської збірної.

Жіноча збірна України з футболу (фото: uaf.ua)

Шлях до Мундіалю для української команди є надскладним, адже в групі присутні найсильніші збірні планети - Англія та Іспанія (діючі володарки світового титулу). Пряму перепустку на ЧС-2027 отримає лише переможець групи.

Іспанія підтверджує клас: суперниці України не залишили шансів Ісландії

Паралельно в нашій групі відбулася зустріч інших опоненток. Чинні володарки світового титулу, іспанки, впевнено розібралися зі збірною Ісландії - 3:0.

Клаудія Піна стала головною героїнею вечора, оформивши дубль (39 та 54 хвилини), а крапку в матчі поставила Една Імаде на 76-й хвилині.

Турнірна таблиця групи А3:

Англія - 3 очки (1 матч), різниця 6:1 Іспанія - 3 очки (1), 3:0 Ісландія - 0 очок (1), 0:3 Україна - 0 очок (1), 1:6

Решта команд дивізіону А боротимуться за додаткові сім путівок через два етапи плей-офф.

Наступне випробування чекає на українок вже у суботу, 7 березня, у матчі проти збірної Іспанії.