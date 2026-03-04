Украина забила Англии, но не устояла: результаты старта нашей сборной в отборе на ЧМ

Женская сборная Украины по футболу начала выступления в отборочном цикле к чемпионату мира-2027. В дебютном поединке "сине-желтые" встретились с мощной командой Англии и потерпели поражение со счетом 1:6.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.
Читайте также: "Шахтер" возглавил УПЛ после сенсационного 18-го тура
Начало встречи оказалось обнадеживающим для украинского коллектива.
В течение первой половины игры подопечным удалось сдержать атаки действующих чемпионок Европы, сохранив собственные ворота нетронутыми.
Однако ситуация радикально изменилась сразу после перерыва.
На старте второго тайма Алессия Руссо в течение четырех минут оформила дубль, обеспечив англичанкам комфортное преимущество.
На 58-й минуте украинки смогли вернуть интригу: после розыгрыша стандартного положения полузащитница Яна Калинина реализовала первый же удар команды в створ ворот соперниц.
Несмотря на попытки сократить отставание, класс оппоненток стал решающим фактором.
На 64-й минуте Стенвей успешно исполнила пенальти, после чего преимущество Англии только росло. До финального свистка "сине-желтые" пропустили еще трижды.
Итоговый результат зафиксировал убедительную победу британской сборной.
Женская сборная Украины по футболу (фото: uaf.ua)
Путь к Мундиалю для украинской команды является сверхсложным, ведь в группе присутствуют сильнейшие сборные планеты - Англия и Испания (действующие обладательницы мирового титула). Прямой пропуск на ЧМ-2027 получит только победитель группы.
Параллельно в нашей группе состоялась встреча других оппоненток. Действующие обладательницы мирового титула, испанки, уверенно разобрались со сборной Исландии - 3:0.
Клаудия Пина стала главной героиней вечера, оформив дубль (39 и 54 минуты), а точку в матче поставила Эдна Имаде на 76-й минуте.
Остальные команды дивизиона А будут бороться за дополнительные семь путевок через два этапа плей-офф.
Следующее испытание ждет украинок уже в субботу, 7 марта, в матче против сборной Испании.
Ранее мы рассказали о неожиданном возвращении в УПЛ легенды "Шахтера" Тараса Степаненко.