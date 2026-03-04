Украина забила Англии, но не устояла: результаты старта нашей сборной в отборе на ЧМ

Стойкость в первом тайме и гол Калининой

Начало встречи оказалось обнадеживающим для украинского коллектива.

В течение первой половины игры подопечным удалось сдержать атаки действующих чемпионок Европы, сохранив собственные ворота нетронутыми.

Однако ситуация радикально изменилась сразу после перерыва.

На старте второго тайма Алессия Руссо в течение четырех минут оформила дубль, обеспечив англичанкам комфортное преимущество.

На 58-й минуте украинки смогли вернуть интригу: после розыгрыша стандартного положения полузащитница Яна Калинина реализовала первый же удар команды в створ ворот соперниц.

Разгромная концовка встречи

Несмотря на попытки сократить отставание, класс оппоненток стал решающим фактором.

На 64-й минуте Стенвей успешно исполнила пенальти, после чего преимущество Англии только росло. До финального свистка "сине-желтые" пропустили еще трижды.

Итоговый результат зафиксировал убедительную победу британской сборной.

Женская сборная Украины по футболу (фото: uaf.ua)

Путь к Мундиалю для украинской команды является сверхсложным, ведь в группе присутствуют сильнейшие сборные планеты - Англия и Испания (действующие обладательницы мирового титула). Прямой пропуск на ЧМ-2027 получит только победитель группы.

Испания подтверждает класс: соперницы Украины не оставили шансов Исландии

Параллельно в нашей группе состоялась встреча других оппоненток. Действующие обладательницы мирового титула, испанки, уверенно разобрались со сборной Исландии - 3:0.

Клаудия Пина стала главной героиней вечера, оформив дубль (39 и 54 минуты), а точку в матче поставила Эдна Имаде на 76-й минуте.

Турнирная таблица группы А3:

Англия - 3 очка (1 матч), разница 6:1 Испания - 3 очка (1), 3:0 Исландия - 0 очков (1), 0:3 Украина - 0 очков (1), 1:6

Остальные команды дивизиона А будут бороться за дополнительные семь путевок через два этапа плей-офф.

Следующее испытание ждет украинок уже в субботу, 7 марта, в матче против сборной Испании.