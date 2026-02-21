UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт

Україна йшла на "срібло" Олімпіади-2026, але один ризикований стрибок зруйнував усе

Олександр Окіпнюк (фото: НОК України)
Автор: Катерина Урсатій

Збірна України вперше виступила у змішаних командних змаганнях з лижної акробатики на Олімпіаді-2026, але після невдалих стрибків Олександра Окіпнюка та Дмитра Котовського не потрапила до суперфіналу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рпезультат змагань.

Читайте: Фігурист Марсак: про хейт росіян, спілкування з Малініним та залаштунки Олімпіади

Реванш за Пекін-2022 та багатообіцяючий старт

Змішані командні змагання стали фінальним акордом фристайлу на Іграх-2026.

Для "синьо-жовтих" цей вихід на схил мав особливе значення: чотири роки тому в Пекіні спалах коронавірусу всередині команди перекреслив шанси на участь у дебютному розіграші нагород.

Цього разу тріо у складі Ангеліни Брикіної, Олександра Окіпнюка та Дмитра Котовського зуміло представити країну.

Початок змагань видався оптимістичним. Ангеліна Брикіна блискуче впоралася зі своїм стрибком "Back Full-Full-Full", отримавши від суддів 90.58 бала.

Завдяки цьому результату Україна після першої серії посіла проміжний другий рядок, поступаючись лише фаворитам із США.

Ризик та фатальні приземлення

Для виходу в медальну частину (суперфінал) необхідно було втриматися у четвірці найкращих серед семи країн-учасниць.

Проте втримати високу планку не вдалося. Олександр Окіпнюк, який на цій Олімпіаді вже входив до топ-10 в особистому заліку, вирішив піти на ва-банк.

Він заявив складний стрибок "Back Double Full-Full-Full", але не зміг чисто виїхати після приземлення. Судді оцінили його спробу лише у 76.92 бала, що відкинуло Україну на п'яту позицію.

Останню надію покладали на лідера команди Дмитра Котовського. Виконуючи "Back Full-Double Full-Full", атлет також припустився помилки під час контакту зі схилом.

Отриманих 87.17 бала виявилося недостатньо для камбеку в зону призерів.

Підсумки та фіналісти

За сумою трьох виступів Україна набрала 254.67 бала, завершивши історичний фінал на підсумковому шостому місці.

Таким чином, боротьба за нагороди Олімпіади-2026 у цій дисципліні продовжиться без українців.

Результати першого фіналу (топ-4 проходять далі):

  1. США - 351.23

  2. Китай - 315.02

  3. Австралія - 289.04

  4. Швейцарія - 278.48

...

  • 6. Україна - 254.67

Раніше ми повідомляли про історичний дебют українців у лижному двоборстві на Олімпійських іграх-2026.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збірна України