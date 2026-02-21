Україна йшла на "срібло" Олімпіади-2026, але один ризикований стрибок зруйнував усе

Збірна України вперше виступила у змішаних командних змаганнях з лижної акробатики на Олімпіаді-2026, але після невдалих стрибків Олександра Окіпнюка та Дмитра Котовського не потрапила до суперфіналу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рпезультат змагань.
Змішані командні змагання стали фінальним акордом фристайлу на Іграх-2026.
Для "синьо-жовтих" цей вихід на схил мав особливе значення: чотири роки тому в Пекіні спалах коронавірусу всередині команди перекреслив шанси на участь у дебютному розіграші нагород.
Цього разу тріо у складі Ангеліни Брикіної, Олександра Окіпнюка та Дмитра Котовського зуміло представити країну.
Початок змагань видався оптимістичним. Ангеліна Брикіна блискуче впоралася зі своїм стрибком "Back Full-Full-Full", отримавши від суддів 90.58 бала.
Завдяки цьому результату Україна після першої серії посіла проміжний другий рядок, поступаючись лише фаворитам із США.
Для виходу в медальну частину (суперфінал) необхідно було втриматися у четвірці найкращих серед семи країн-учасниць.
Проте втримати високу планку не вдалося. Олександр Окіпнюк, який на цій Олімпіаді вже входив до топ-10 в особистому заліку, вирішив піти на ва-банк.
Він заявив складний стрибок "Back Double Full-Full-Full", але не зміг чисто виїхати після приземлення. Судді оцінили його спробу лише у 76.92 бала, що відкинуло Україну на п'яту позицію.
Останню надію покладали на лідера команди Дмитра Котовського. Виконуючи "Back Full-Double Full-Full", атлет також припустився помилки під час контакту зі схилом.
Отриманих 87.17 бала виявилося недостатньо для камбеку в зону призерів.
За сумою трьох виступів Україна набрала 254.67 бала, завершивши історичний фінал на підсумковому шостому місці.
Таким чином, боротьба за нагороди Олімпіади-2026 у цій дисципліні продовжиться без українців.
США - 351.23
Китай - 315.02
Австралія - 289.04
Швейцарія - 278.48
...
