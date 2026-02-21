Україна йшла на "срібло" Олімпіади-2026, але один ризикований стрибок зруйнував усе

Реванш за Пекін-2022 та багатообіцяючий старт

Змішані командні змагання стали фінальним акордом фристайлу на Іграх-2026.

Для "синьо-жовтих" цей вихід на схил мав особливе значення: чотири роки тому в Пекіні спалах коронавірусу всередині команди перекреслив шанси на участь у дебютному розіграші нагород.

Цього разу тріо у складі Ангеліни Брикіної, Олександра Окіпнюка та Дмитра Котовського зуміло представити країну.

Початок змагань видався оптимістичним. Ангеліна Брикіна блискуче впоралася зі своїм стрибком "Back Full-Full-Full", отримавши від суддів 90.58 бала.

Завдяки цьому результату Україна після першої серії посіла проміжний другий рядок, поступаючись лише фаворитам із США.

Ризик та фатальні приземлення

Для виходу в медальну частину (суперфінал) необхідно було втриматися у четвірці найкращих серед семи країн-учасниць.

Проте втримати високу планку не вдалося. Олександр Окіпнюк, який на цій Олімпіаді вже входив до топ-10 в особистому заліку, вирішив піти на ва-банк.

Він заявив складний стрибок "Back Double Full-Full-Full", але не зміг чисто виїхати після приземлення. Судді оцінили його спробу лише у 76.92 бала, що відкинуло Україну на п'яту позицію.

Останню надію покладали на лідера команди Дмитра Котовського. Виконуючи "Back Full-Double Full-Full", атлет також припустився помилки під час контакту зі схилом.

Отриманих 87.17 бала виявилося недостатньо для камбеку в зону призерів.

Підсумки та фіналісти

За сумою трьох виступів Україна набрала 254.67 бала, завершивши історичний фінал на підсумковому шостому місці.

Таким чином, боротьба за нагороди Олімпіади-2026 у цій дисципліні продовжиться без українців.

Результати першого фіналу (топ-4 проходять далі):

США - 351.23 Китай - 315.02 Австралія - 289.04 Швейцарія - 278.48

...