Украина шла на "серебро" Олимпиады-2026, но один рискованный прыжок разрушил все

Реванш за Пекин-2022 и многообещающий старт

Смешанные командные соревнования стали финальным аккордом фристайла на Играх-2026.

Для "сине-желтых" этот выход на склон имел особое значение: четыре года назад в Пекине вспышка коронавируса внутри команды перечеркнула шансы на участие в дебютном розыгрыше наград.

На этот раз трио в составе Ангелины Брыкиной, Александра Окипнюка и Дмитрия Котовского сумело представить страну.

Начало соревнований выдалось оптимистичным. Ангелина Брыкина блестяще справилась со своим прыжком "Back Full-Full-Full", получив от судей 90.58 балла.

Благодаря этому результату Украина после первой серии заняла промежуточную вторую строчку, уступая лишь фаворитам из США.

Риск и роковые приземления

Для выхода в медальную часть (суперфинал) необходимо было удержаться в четверке лучших среди семи стран-участниц.

Однако удержать высокую планку не удалось. Александр Окипнюк, который на этой Олимпиаде уже входил в топ-10 в личном зачете, решил пойти на ва-банк.

Он заявил сложный прыжок "Back Double Full-Full-Full-Full", но не смог чисто выехать после приземления. Судьи оценили его попытку лишь в 76.92 балла, что отбросило Украину на пятую позицию.

Последнюю надежду возлагали на лидера команды Дмитрия Котовского. Выполняя "Back Full-Double Full-Full", атлет также допустил ошибку во время контакта со склоном.

Полученных 87.17 балла оказалось недостаточно для камбэка в зону призеров.

Итоги и финалисты

По сумме трех выступлений Украина набрала 254.67 балла, завершив исторический финал на итоговом шестом месте.

Таким образом, борьба за награды Олимпиады-2026 в этой дисциплине продолжится без украинцев.

Результаты первого финала (топ-4 проходят дальше):

США - 351.23 Китай - 315.02 Австралия - 289.04 Швейцария - 278.48

...