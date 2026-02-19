ua en ru
Чт, 19 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Драма на фініші та прорив українців: результати історичного старту двоборців на Олімпіаді-2026

Четвер 19 лютого 2026 16:01
UA EN RU
Драма на фініші та прорив українців: результати історичного старту двоборців на Олімпіаді-2026 Олександер Шумбарець (фото: НОК)
Автор: Катерина Урсатій

Збірна України у складі Дмитра Мазурчука та Олександра Шумбарця посіла 12-те місце в історичному дебюті командного спринту з лижного двоборства на Олімпійських іграх-2026.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рпезультат змагань.

Читайте: Фігурист Марсак: про хейт росіян, спілкування з Малініним та залаштунки Олімпіади

Невдалий старт на трампліні

На ХХV зимових Олімпійських іграх відбувся дебютний розіграш медалей у дисципліні командного спринту серед двоборців.

Український дует увійшов до історії як перші представники країни у цьому виді програми, посівши у підсумку 12-те місце.

Змагання традиційно розпочалися зі стрибкового раунду на великому трампліні. Показники обох атлетів сумувалися для формування часового гандикапу перед лижними перегонами.

Для української команди цей етап став найбільш складним: Олександр Шумбарець стрибнув на 103 метри (66.4 бала), а Дмитро Мазурчук показав результат 93 метри (63.4 бала).

З сумарним доробком українці опинилися на останній, 14-й сходинці заліку. Дистанція між "синьо-жовтими" та лідерами з Німеччини перед стартом естафети складала 2:36 хвилини.

Прорив у лижних перегонах

Попри суттєве відставання, у другій частині змагань українцям вдалося продемонструвати характер.

Під час лижної гонки Мазурчук та Шумбарець випередили двох конкурентів, піднявшись на 12-ту позицію.

Фінальне відставання України від чемпіонів склало 6:27.2 хвилини.

Драматична розв’язка за "золото"

Боротьба за титул олімпійських чемпіонів тривала до останніх сантиметрів дистанції.

Норвезький атлет Єнс Лурос Офтебро у фінішному створі вирвав перемогу у фіна Ееро Хірвонена, випередивши суперника лише на 0.5 секунди.

Бронзові нагороди дісталися представникам Австрії.

Для Офтебро цей успіх став особливим - норвежець здобув третю золоту медаль на Іграх-2026, закріпивши статус одного з головних героїв поточної Олімпіади.

Олімпійські ігри-2026. Лижне двоборство. Командний спринт (чоловіки):

  1. Норвегія - 41:18.0

  2. Фінляндія - +0.5

  3. Австрія - +22.3

...

  • 12. Україна - +6:27.2

Раніше ми розповіли, як Олег Гандей попри падіння вийшов до чвертьфіналу в шорт-треку на Олімпіаді-2026.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збірна України
Новини
В Україні може з'явитися нове свято: дата вже обрана
В Україні може з'явитися нове свято: дата вже обрана
Аналітика
"Нам палять відділення за повістки": Ігор Смілянський про бронь, банк та зарплати в "Укрпошті"
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна "Нам палять відділення за повістки": Ігор Смілянський про бронь, банк та зарплати в "Укрпошті"