Драма на фініші та прорив українців: результати історичного старту двоборців на Олімпіаді-2026
Збірна України у складі Дмитра Мазурчука та Олександра Шумбарця посіла 12-те місце в історичному дебюті командного спринту з лижного двоборства на Олімпійських іграх-2026.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рпезультат змагань.
Читайте: Фігурист Марсак: про хейт росіян, спілкування з Малініним та залаштунки Олімпіади
Невдалий старт на трампліні
На ХХV зимових Олімпійських іграх відбувся дебютний розіграш медалей у дисципліні командного спринту серед двоборців.
Український дует увійшов до історії як перші представники країни у цьому виді програми, посівши у підсумку 12-те місце.
Змагання традиційно розпочалися зі стрибкового раунду на великому трампліні. Показники обох атлетів сумувалися для формування часового гандикапу перед лижними перегонами.
Для української команди цей етап став найбільш складним: Олександр Шумбарець стрибнув на 103 метри (66.4 бала), а Дмитро Мазурчук показав результат 93 метри (63.4 бала).
З сумарним доробком українці опинилися на останній, 14-й сходинці заліку. Дистанція між "синьо-жовтими" та лідерами з Німеччини перед стартом естафети складала 2:36 хвилини.
Прорив у лижних перегонах
Попри суттєве відставання, у другій частині змагань українцям вдалося продемонструвати характер.
Під час лижної гонки Мазурчук та Шумбарець випередили двох конкурентів, піднявшись на 12-ту позицію.
Фінальне відставання України від чемпіонів склало 6:27.2 хвилини.
Драматична розв’язка за "золото"
Боротьба за титул олімпійських чемпіонів тривала до останніх сантиметрів дистанції.
Норвезький атлет Єнс Лурос Офтебро у фінішному створі вирвав перемогу у фіна Ееро Хірвонена, випередивши суперника лише на 0.5 секунди.
Бронзові нагороди дісталися представникам Австрії.
Для Офтебро цей успіх став особливим - норвежець здобув третю золоту медаль на Іграх-2026, закріпивши статус одного з головних героїв поточної Олімпіади.
Олімпійські ігри-2026. Лижне двоборство. Командний спринт (чоловіки):
-
Норвегія - 41:18.0
-
Фінляндія - +0.5
-
Австрія - +22.3
...
- 12. Україна - +6:27.2
Раніше ми розповіли, як Олег Гандей попри падіння вийшов до чвертьфіналу в шорт-треку на Олімпіаді-2026.