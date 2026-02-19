Драма на фініші та прорив українців: результати історичного старту двоборців на Олімпіаді-2026

Збірна України у складі Дмитра Мазурчука та Олександра Шумбарця посіла 12-те місце в історичному дебюті командного спринту з лижного двоборства на Олімпійських іграх-2026.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рпезультат змагань.

Невдалий старт на трампліні

На ХХV зимових Олімпійських іграх відбувся дебютний розіграш медалей у дисципліні командного спринту серед двоборців.

Український дует увійшов до історії як перші представники країни у цьому виді програми, посівши у підсумку 12-те місце.

Змагання традиційно розпочалися зі стрибкового раунду на великому трампліні. Показники обох атлетів сумувалися для формування часового гандикапу перед лижними перегонами.

Для української команди цей етап став найбільш складним: Олександр Шумбарець стрибнув на 103 метри (66.4 бала), а Дмитро Мазурчук показав результат 93 метри (63.4 бала).

З сумарним доробком українці опинилися на останній, 14-й сходинці заліку. Дистанція між "синьо-жовтими" та лідерами з Німеччини перед стартом естафети складала 2:36 хвилини.

Прорив у лижних перегонах

Попри суттєве відставання, у другій частині змагань українцям вдалося продемонструвати характер.

Під час лижної гонки Мазурчук та Шумбарець випередили двох конкурентів, піднявшись на 12-ту позицію.

Фінальне відставання України від чемпіонів склало 6:27.2 хвилини.

Драматична розв’язка за "золото"

Боротьба за титул олімпійських чемпіонів тривала до останніх сантиметрів дистанції.

Норвезький атлет Єнс Лурос Офтебро у фінішному створі вирвав перемогу у фіна Ееро Хірвонена, випередивши суперника лише на 0.5 секунди.

Бронзові нагороди дісталися представникам Австрії.

Для Офтебро цей успіх став особливим - норвежець здобув третю золоту медаль на Іграх-2026, закріпивши статус одного з головних героїв поточної Олімпіади.

Олімпійські ігри-2026. Лижне двоборство. Командний спринт (чоловіки):

Норвегія - 41:18.0 Фінляндія - +0.5 Австрія - +22.3

...