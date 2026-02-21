ua en ru
Сб, 21 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Україна йшла на "срібло" Олімпіади-2026, але один ризикований стрибок зруйнував усе

Субота 21 лютого 2026 12:47
UA EN RU
Україна йшла на "срібло" Олімпіади-2026, але один ризикований стрибок зруйнував усе Олександр Окіпнюк (фото: НОК України)
Автор: Катерина Урсатій

Збірна України вперше виступила у змішаних командних змаганнях з лижної акробатики на Олімпіаді-2026, але після невдалих стрибків Олександра Окіпнюка та Дмитра Котовського не потрапила до суперфіналу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рпезультат змагань.

Читайте: Фігурист Марсак: про хейт росіян, спілкування з Малініним та залаштунки Олімпіади

Реванш за Пекін-2022 та багатообіцяючий старт

Змішані командні змагання стали фінальним акордом фристайлу на Іграх-2026.

Для "синьо-жовтих" цей вихід на схил мав особливе значення: чотири роки тому в Пекіні спалах коронавірусу всередині команди перекреслив шанси на участь у дебютному розіграші нагород.

Цього разу тріо у складі Ангеліни Брикіної, Олександра Окіпнюка та Дмитра Котовського зуміло представити країну.

Початок змагань видався оптимістичним. Ангеліна Брикіна блискуче впоралася зі своїм стрибком "Back Full-Full-Full", отримавши від суддів 90.58 бала.

Завдяки цьому результату Україна після першої серії посіла проміжний другий рядок, поступаючись лише фаворитам із США.

Ризик та фатальні приземлення

Для виходу в медальну частину (суперфінал) необхідно було втриматися у четвірці найкращих серед семи країн-учасниць.

Проте втримати високу планку не вдалося. Олександр Окіпнюк, який на цій Олімпіаді вже входив до топ-10 в особистому заліку, вирішив піти на ва-банк.

Він заявив складний стрибок "Back Double Full-Full-Full", але не зміг чисто виїхати після приземлення. Судді оцінили його спробу лише у 76.92 бала, що відкинуло Україну на п'яту позицію.

Останню надію покладали на лідера команди Дмитра Котовського. Виконуючи "Back Full-Double Full-Full", атлет також припустився помилки під час контакту зі схилом.

Отриманих 87.17 бала виявилося недостатньо для камбеку в зону призерів.

Підсумки та фіналісти

За сумою трьох виступів Україна набрала 254.67 бала, завершивши історичний фінал на підсумковому шостому місці.

Таким чином, боротьба за нагороди Олімпіади-2026 у цій дисципліні продовжиться без українців.

Результати першого фіналу (топ-4 проходять далі):

  1. США - 351.23

  2. Китай - 315.02

  3. Австралія - 289.04

  4. Швейцарія - 278.48

...

  • 6. Україна - 254.67

Раніше ми повідомляли про історичний дебют українців у лижному двоборстві на Олімпійських іграх-2026.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збірна України
Новини
Пів року шпигували за дронами РФ: хакери розкрили таємну роль Білорусі в ударах по Україні
Пів року шпигували за дронами РФ: хакери розкрили таємну роль Білорусі в ударах по Україні
Аналітика
"Нам палять відділення за повістки": Ігор Смілянський про бронь, банк та зарплати в "Укрпошті"
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна "Нам палять відділення за повістки": Ігор Смілянський про бронь, банк та зарплати в "Укрпошті"