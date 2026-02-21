Украина шла на "серебро" Олимпиады-2026, но один рискованный прыжок разрушил все
Сборная Украины впервые выступила в смешанных командных соревнованиях по лыжной акробатике на Олимпиаде-2026, но после неудачных прыжков Александра Окипнюка и Котовского не попала в суперфинал.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на рпезультат соревнований.
Реванш за Пекин-2022 и многообещающий старт
Смешанные командные соревнования стали финальным аккордом фристайла на Играх-2026.
Для "сине-желтых" этот выход на склон имел особое значение: четыре года назад в Пекине вспышка коронавируса внутри команды перечеркнула шансы на участие в дебютном розыгрыше наград.
На этот раз трио в составе Ангелины Брыкиной, Александра Окипнюка и Дмитрия Котовского сумело представить страну.
Начало соревнований выдалось оптимистичным. Ангелина Брыкина блестяще справилась со своим прыжком "Back Full-Full-Full", получив от судей 90.58 балла.
Благодаря этому результату Украина после первой серии заняла промежуточную вторую строчку, уступая лишь фаворитам из США.
Риск и роковые приземления
Для выхода в медальную часть (суперфинал) необходимо было удержаться в четверке лучших среди семи стран-участниц.
Однако удержать высокую планку не удалось. Александр Окипнюк, который на этой Олимпиаде уже входил в топ-10 в личном зачете, решил пойти на ва-банк.
Он заявил сложный прыжок "Back Double Full-Full-Full-Full", но не смог чисто выехать после приземления. Судьи оценили его попытку лишь в 76.92 балла, что отбросило Украину на пятую позицию.
Последнюю надежду возлагали на лидера команды Дмитрия Котовского. Выполняя "Back Full-Double Full-Full", атлет также допустил ошибку во время контакта со склоном.
Полученных 87.17 балла оказалось недостаточно для камбэка в зону призеров.
Итоги и финалисты
По сумме трех выступлений Украина набрала 254.67 балла, завершив исторический финал на итоговом шестом месте.
Таким образом, борьба за награды Олимпиады-2026 в этой дисциплине продолжится без украинцев.
Результаты первого финала (топ-4 проходят дальше):
-
США - 351.23
-
Китай - 315.02
-
Австралия - 289.04
-
Швейцария - 278.48
...
- 6. Украина - 254.67
Ранее мы сообщали об историческом дебюте украинцев в лыжном двоеборье на Олимпийских играх-2026.