Україна вирвала першу перемогу на ЧС-2026 з хокею: все вирішили більшість і холодні нерви

Збірна України з хокею відсвяткувала першу перемогу в рамках чемпіонату світу-2026 у дивізіоні 1A. У другому турі підопічні Дмитра Христича у напруженій боротьбі переграли команду Литви.

Чемпіонат світу з хокею. Дивізіон 1A

Україна – Литва – 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

Шайби України: Мережко, Трахт

Домінування та валідольна кінцівка

Після поразки на старті від Польщі (2:3), "синьо-жовті" не мали права на похибку. Тож у матчі з Литвою українці з перших хвилин захопили ініціативу, тоді як суперники змушені були діяти другим номером.

Вийти вперед "синьо-жовтим" вдалося наприкінці першого періоду завдяки реалізації більшості: капітан Ігор Мережко після пасу Олександра Пересунька влучно кинув у ближню "дев'ятку".

У другій 20-хвилинці Україна знову скористалася видаленням суперника. Пересунько записав на свій рахунок другий асист, а Даниїл Трахт, залишившись без опіки, подвоїв перевагу нашої команди. Проте втримати комфортний рахунок не вдалося – литовці невдовзі відіграв одну шайбу.

Третій період видався нервовим: українці атакували, але мали проблеми з реалізацією моментів. А потім уже Литва влаштувала фінальний штурм, проте пресинг команди Христича дозволив зберегти переможний результат.

Турнірне становище та наступний суперник

Після двох турів Україна має в активі три очки та посідає четверте місце в таблиці.

Турнірна таблиця:

Казахстан – 6 очок (2 матчі) Франція – 3 (1) Польща — 3 (1) Україна – 3 (2) Литва – 0 (2) Японія – 0 (2)

Свій наступний поєдинок на ЧС-2026 збірна України проведе у вівторок, 5 травня. Суперником буде команда Франції. Початок зустрічі – о 17:00 за київським часом.