Битва із зірковою Іспанією: Україна ледь не створила сенсацію у відборі на баскетбольний ЧС

П'ятниця 27 лютого 2026 17:31
Битва із зірковою Іспанією: Україна ледь не створила сенсацію у відборі на баскетбольний ЧС Дмитро Скапінцев був одним з найкращих у складі "синьо-жовтих" (фото: fiba.basketball)
Автор: Андрій Костенко

Національна збірна України з баскетболу зазнала першої невдачі у кваліфікаційному раунді до чемпіонату світу 2027 року. У номінально домашньому матчі в Ризі підопічні Айнарса Багатскіса не втримали перевагу над чинними лідерами групи – командою Іспанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинку.

Баскетбол. Кваліфікація ЧС-2027, 3-й тур

Україна – Іспанія — 66:86 (21:17, 12:15, 14:33, 19:21)

Дві різні половини гри

Старт зустрічі видався для "синьо-жовтих" оптимістичним. Українці нав'язали титулованим іспанцям конкурентну боротьбу, вигравши першу чверть із перевагою у чотири очки (21:17). На велику перерву команди пішли за мінімальної переваги українського колективу – 33:32.

Проте вирішальною у матчі стала третя десятихвилинка. Збірна України дозволила фаворитам групи набрати за чверть одразу 33 очки – більше, ніж вони забили за всю першу половину матчу. Провал у захисті та втрата ритму в атаці (14:33 за чверть) фактично зняли питання про переможця. В останньому ігровому відрізку іспанці лише закріпили успіх.

Битва із зірковою Іспанією: Україна ледь не створила сенсацію у відборі на баскетбольний ЧС

Лідери збірної та турнірні розклади

Найрезультативнішим гравцем у складі України став захисник Олександр Ковляр, який набрав 15 очок. Також варто відзначити центрового Дмитра Скапінцева, який дебютував у поточному відборі та приніс команді 10 балів.

Попри поразку, турнірна ситуація для України залишається робочою: наша збірна посідає другу сходинку (5 очок), маючи в активі дві перемоги на старті над Грузією та Данією. Іспанія з трьома перемогами очолює квартет (6 очок).

Нагадаємо, для виходу до наступного раунду кваліфікації українцям необхідно фінішувати у топ-3 своєї групи.

Коли наступна гра

Шанс на реванш у "синьо-жовтих" з'явиться вже найближчим часом. Другий поєдинок між Україною та Іспанією відбудеться у понеділок, 2 березня, на майданчику іспанців. Початок зустрічі – о 21:30 за київським часом.

