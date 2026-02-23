Лень залишився без трофею: українець з "Реалом" програв драматичний фінал Кубка Іспанії (відео)

Мадридський "Реал" з українським центровим Олексієм Ленем у складі не зумів захистити статус фаворита у фіналі Кубка Іспанії з баскетболу. У драматичному поєдинку за трофей перемогу святкувала "Басконія".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Гойдалки у першій половині

Вирішальний матч пройшов увечері 22 лютого на нейтральному майданчику у Валенсії. Мадридці розпочали фінал агресивно, приголомшивши суперника стартовим ривком 13:2. Втім, "Басконія" швидко оговталася і ще до кінця першої десятихвилинки вирівняла становище – 26:26.

У другому відрізку "вершкові" знову видали потужний спурт (14:0), забезпечивши собі солідну перевагу. Хоча баскам вдалося дещо скоротити відставання перед великою перервою (47:52), ініціатива залишалася в руках колективу з Мадрида.

Тріумфальний фініш басків

Третя чверть пройшла у рівній боротьбі, що було на руку "Реалу", який зберігав дистанцію у 5 очок. Проте справжня драма розгорнулася у фінальному періоді. Ближче до середини чверті "Басконія" зрівняла рахунок (79:79), після чого повністю перехопила контроль над грою.

Ключовим моментом став фінальний відрізок: останні дві хвилини матчу баски виграли з нищівним рахунком 13:3. Підсумковий результат – 100:89 на користь команди з міста Віторія-Гастейс.

Історичне досягнення та особисті рекорди

Для "Басконії" цей трофей став історичним — команда здобула свій сьомий Кубок Іспанії та перший за останні 17 років (з 2009-го).

Найрезультативнішим гравцем фіналу став французький нападник переможців Тімоте Луваву-Кабарро (28 очок). А американський розігрувач "Басконії" Трент Форрест зупинився за крок до історичного трипл-даблу (22 очки, 11 передач та 9 підбирань).

Виступ Олексія Леня

Український центровий "Реала" Олексій Лень отримав обмежений ігровий час у фіналі.

Провівши на паркеті 7 хвилин, наш легіонер записав до активу: 4 очки, 3 підбирання та 1 блок-шот.

Кубок Іспанії. Фінал

"Басконія" – "Реал" Мадрид – 100:89 (26:26, 21:26, 20:20, 33:17)