ua en ru
Пн, 23 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Лень залишився без трофею: українець з "Реалом" програв драматичний фінал Кубка Іспанії (відео)

Понеділок 23 лютого 2026 08:59
UA EN RU
Лень залишився без трофею: українець з "Реалом" програв драматичний фінал Кубка Іспанії (відео) Олексій Лень (фото: Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

Мадридський "Реал" з українським центровим Олексієм Ленем у складі не зумів захистити статус фаворита у фіналі Кубка Іспанії з баскетболу. У драматичному поєдинку за трофей перемогу святкувала "Басконія".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Читайте також: 10-й українець в НБА: Шульга дебютував за "Бостон Селтікс" у офіційному матчі

Гойдалки у першій половині

Вирішальний матч пройшов увечері 22 лютого на нейтральному майданчику у Валенсії. Мадридці розпочали фінал агресивно, приголомшивши суперника стартовим ривком 13:2. Втім, "Басконія" швидко оговталася і ще до кінця першої десятихвилинки вирівняла становище – 26:26.

У другому відрізку "вершкові" знову видали потужний спурт (14:0), забезпечивши собі солідну перевагу. Хоча баскам вдалося дещо скоротити відставання перед великою перервою (47:52), ініціатива залишалася в руках колективу з Мадрида.

Тріумфальний фініш басків

Третя чверть пройшла у рівній боротьбі, що було на руку "Реалу", який зберігав дистанцію у 5 очок. Проте справжня драма розгорнулася у фінальному періоді. Ближче до середини чверті "Басконія" зрівняла рахунок (79:79), після чого повністю перехопила контроль над грою.

Ключовим моментом став фінальний відрізок: останні дві хвилини матчу баски виграли з нищівним рахунком 13:3. Підсумковий результат – 100:89 на користь команди з міста Віторія-Гастейс.

Історичне досягнення та особисті рекорди

Для "Басконії" цей трофей став історичним — команда здобула свій сьомий Кубок Іспанії та перший за останні 17 років (з 2009-го).

Найрезультативнішим гравцем фіналу став французький нападник переможців Тімоте Луваву-Кабарро (28 очок). А американський розігрувач "Басконії" Трент Форрест зупинився за крок до історичного трипл-даблу (22 очки, 11 передач та 9 підбирань).

Виступ Олексія Леня

Український центровий "Реала" Олексій Лень отримав обмежений ігровий час у фіналі.

Провівши на паркеті 7 хвилин, наш легіонер записав до активу: 4 очки, 3 підбирання та 1 блок-шот.

Кубок Іспанії. Фінал

"Басконія" – "Реал" Мадрид – 100:89 (26:26, 21:26, 20:20, 33:17)

Раніше ми повідомили, що Олексій Лень встановив рекорд у мадридському "Реалі".

Читайте РБК-Україна в Google News
Баскетбол Реал Алексей Лень
Новини
Зеленський пояснив, чому Україна не може вийти з Донбасу
Зеленський пояснив, чому Україна не може вийти з Донбасу
Аналітика
Партія Терехова, Кіма та Арахамії? Що стоїть за новим політичним проектом влади
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Партія Терехова, Кіма та Арахамії? Що стоїть за новим політичним проектом влади