Україна увійшла до топ-10 жіночої естафети Кубка світу в Гохфільцені

Жіноча збірна України з біатлону завершила естафетну гонку на етапі Кубка світу в австрійському Гохфільцені на 10-му місці, утримавшись у першій десятці після складної боротьби на дистанції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагання.

Вдалий старт і боротьба за топ-5

Українська команда активно розпочала гонку і після першого етапу перебувала серед лідерів.

Завдяки швидкій роботі на вогневих рубежах Олександра Меркушина використала лише один додатковий патрон і після стрільби стоячи утримувала позиції в топ-3.

Христина Дмитренко після свого етапу також залишалася у п’ятірці найкращих, однак на дистанції втратила кілька місць, зберігши близько 20 секунд відставання від групи призерів.

Ключовий момент на третьому етапі

Вирішальним у боротьбі за високі позиції став виступ Дарини Чалик.

Українка змогла обійтися без штрафного кола, проте додаткові патрони на стрільбі стоячи відкинули команду за межі топ-10.

Естафету на заключний етап Україна передала 12-ю, поступившись на колі суперницям зі Швейцарії та Франції.

Фінішне покращення позицій

На завершальному етапі Анастасія Меркушина зуміла відіграти кілька позицій.

Спочатку вона скористалася штрафними колами у представниці Естонії, а на останньому колі дистанції випередила бельгійську біатлоністку.

У підсумку збірна України фінішувала десятою.

Перемога Швеції

Золото жіночої естафети здобула команда Швеції, яка контролювала хід гонки від старту до фінішу та завершила змагання з перевагою у 40 секунд.

Друге і третє місця посіли збірні Норвегії та Німеччини відповідно.

Кубок світу з біатлону. Гохфільцен. Жіноча естафета:

Швеція (0+7) - 1:06:52.4 Норвегія (0+9) +40.3 Німеччина (0+8) +51.3

…

10. Україна (0+12) +3:44.2