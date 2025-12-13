Україна увійшла до топ-10 жіночої естафети Кубка світу в Гохфільцені
Жіноча збірна України з біатлону завершила естафетну гонку на етапі Кубка світу в австрійському Гохфільцені на 10-му місці, утримавшись у першій десятці після складної боротьби на дистанції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагання.
Вдалий старт і боротьба за топ-5
Українська команда активно розпочала гонку і після першого етапу перебувала серед лідерів.
Завдяки швидкій роботі на вогневих рубежах Олександра Меркушина використала лише один додатковий патрон і після стрільби стоячи утримувала позиції в топ-3.
Христина Дмитренко після свого етапу також залишалася у п’ятірці найкращих, однак на дистанції втратила кілька місць, зберігши близько 20 секунд відставання від групи призерів.
Ключовий момент на третьому етапі
Вирішальним у боротьбі за високі позиції став виступ Дарини Чалик.
Українка змогла обійтися без штрафного кола, проте додаткові патрони на стрільбі стоячи відкинули команду за межі топ-10.
Естафету на заключний етап Україна передала 12-ю, поступившись на колі суперницям зі Швейцарії та Франції.
Фінішне покращення позицій
На завершальному етапі Анастасія Меркушина зуміла відіграти кілька позицій.
Спочатку вона скористалася штрафними колами у представниці Естонії, а на останньому колі дистанції випередила бельгійську біатлоністку.
У підсумку збірна України фінішувала десятою.
Перемога Швеції
Золото жіночої естафети здобула команда Швеції, яка контролювала хід гонки від старту до фінішу та завершила змагання з перевагою у 40 секунд.
Друге і третє місця посіли збірні Норвегії та Німеччини відповідно.
Кубок світу з біатлону. Гохфільцен. Жіноча естафета:
- Швеція (0+7) - 1:06:52.4
- Норвегія (0+9) +40.3
- Німеччина (0+8) +51.3
…
10. Україна (0+12) +3:44.2
