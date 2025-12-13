Тарасюк знову серед лідерів: як виступили українці у спринті юніорського Кубка IBU

У швейцарському Гомсі відбувся другий чоловічий спринт юніорського Кубка IBU. У гонці на 10 км стартували семеро представників збірної України, а двоє з них завершили змагання у першій десятці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат змагань.

Тарасюк знову серед лідерів

Тарас Тарасюк став безумовним лідером української команди у другому поспіль юніорському спринті.

Якщо у попередній гонці спортсмен зумів фінішувати шостим та взяти участь у квітковій церемонії, то цього разу йому вдалося перевершити цей результат і посісти високе п'яте місце.

Вирішальним фактором для Тарасюка стала бездоганна робота на вогневих рубежах: він відстрілявся "на нуль" (0+0).

Це дозволило йому фінішувати з відставанням у 35.2 секунди від переможця - австрійця Томаса Марчля, який також не схибив під час стрільби.

Ще один українець у топ-10

Окрім Тарасюка, місце у топ-10 зміг вибороти ще один український біатлоніст - Іван Стеблина. Він фінішував дев'ятим з одним промахом на стійці (0+1) і відстав від лідера на 1 хвилину 12 секунд.

Позиції інших українців

У межах топ-30 фінішували ще двоє представників України. Олександр Біланенко показав 16-й результат, а Кирило Кульчицький став 29-м.

Зазначимо, що деякі спортсмени, зокрема Дмитро Крюков та Богдан Богач, які завершили гонку на 43-й та 62-й позиціях відповідно, зіткнулися з проблемами зі стрільбою. Крюков допустив п’ять промахів, а Богач, попри лише одну хибу, значно відстав за часом.

Результати чоловічого спринту (юніори)

Томас Мархль (Австрія, 0+0) - 22:54,1 Жюдікаель Перілья Боттоне (Франція, 0+0) +7,0 Давид Еліас (Чехія, 0+1) +16,2

…

5. Тарас Тарасюк (Україна, 0+0) +35,2

9. Іван Стеблина (Україна, 0+1) +1:12,0

16. Олександр Біланенко (Україна, 2+0) +1:33,3

29. Кирило Кульчицький (Україна, 1+0) +2:17,8

43. Дмитро Крюков (Україна, 2+3) +2:58,8

47. Костянтин Марценюк (Україна, 0+1) +3:04,8

62. Богдан Богач (Україна, 0+1) +4:04,2

Етап юніорського Кубка IBU в Гомсі продовжиться у суботу, 13 грудня, другим жіночим спринтом. Раніше срібною призеркою у цій дисципліні стала українка Тетяна Тарасюк.