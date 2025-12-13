ua en ru
Сб, 13 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Тарасюк знову серед лідерів: як виступили українці у спринті юніорського Кубка IBU

Субота 13 грудня 2025 13:08
UA EN RU
Тарасюк знову серед лідерів: як виступили українці у спринті юніорського Кубка IBU Тарас Тарасюк (фото: instagram.com/_taras_tarasiuk)
Автор: Катерина Урсатій

У швейцарському Гомсі відбувся другий чоловічий спринт юніорського Кубка IBU. У гонці на 10 км стартували семеро представників збірної України, а двоє з них завершили змагання у першій десятці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат змагань.

Тарасюк знову серед лідерів

Тарас Тарасюк став безумовним лідером української команди у другому поспіль юніорському спринті.

Якщо у попередній гонці спортсмен зумів фінішувати шостим та взяти участь у квітковій церемонії, то цього разу йому вдалося перевершити цей результат і посісти високе п'яте місце.

Вирішальним фактором для Тарасюка стала бездоганна робота на вогневих рубежах: він відстрілявся "на нуль" (0+0).

Це дозволило йому фінішувати з відставанням у 35.2 секунди від переможця - австрійця Томаса Марчля, який також не схибив під час стрільби.

Ще один українець у топ-10

Окрім Тарасюка, місце у топ-10 зміг вибороти ще один український біатлоніст - Іван Стеблина. Він фінішував дев'ятим з одним промахом на стійці (0+1) і відстав від лідера на 1 хвилину 12 секунд.

Позиції інших українців

У межах топ-30 фінішували ще двоє представників України. Олександр Біланенко показав 16-й результат, а Кирило Кульчицький став 29-м.

Зазначимо, що деякі спортсмени, зокрема Дмитро Крюков та Богдан Богач, які завершили гонку на 43-й та 62-й позиціях відповідно, зіткнулися з проблемами зі стрільбою. Крюков допустив п’ять промахів, а Богач, попри лише одну хибу, значно відстав за часом.

Результати чоловічого спринту (юніори)

  1. Томас Мархль (Австрія, 0+0) - 22:54,1
  2. Жюдікаель Перілья Боттоне (Франція, 0+0) +7,0
  3. Давид Еліас (Чехія, 0+1) +16,2

5. Тарас Тарасюк (Україна, 0+0) +35,2

9. Іван Стеблина (Україна, 0+1) +1:12,0

16. Олександр Біланенко (Україна, 2+0) +1:33,3

29. Кирило Кульчицький (Україна, 1+0) +2:17,8

43. Дмитро Крюков (Україна, 2+3) +2:58,8

47. Костянтин Марценюк (Україна, 0+1) +3:04,8

62. Богдан Богач (Україна, 0+1) +4:04,2

Етап юніорського Кубка IBU в Гомсі продовжиться у суботу, 13 грудня, другим жіночим спринтом. Раніше срібною призеркою у цій дисципліні стала українка Тетяна Тарасюк.

Раніше ми розповіли, як українські біатлоністи здобули перший подіум на Кубку IBU.

Також читайте, як українка з ідеальною стрільбою встановила рекорд на Кубку IBU.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збірна України Биатлон
Новини
Зеленський: Росія застосувала понад 450 дронів і 30 ракет під час нічної атаки
Зеленський: Росія застосувала понад 450 дронів і 30 ракет під час нічної атаки
Аналітика
Більше не друзі? Як Трамп змінює стратегію США і чим це загрожує Європі
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Більше не друзі? Як Трамп змінює стратегію США і чим це загрожує Європі