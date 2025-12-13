Тарасюк знову серед лідерів: як виступили українці у спринті юніорського Кубка IBU
У швейцарському Гомсі відбувся другий чоловічий спринт юніорського Кубка IBU. У гонці на 10 км стартували семеро представників збірної України, а двоє з них завершили змагання у першій десятці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат змагань.
Тарасюк знову серед лідерів
Тарас Тарасюк став безумовним лідером української команди у другому поспіль юніорському спринті.
Якщо у попередній гонці спортсмен зумів фінішувати шостим та взяти участь у квітковій церемонії, то цього разу йому вдалося перевершити цей результат і посісти високе п'яте місце.
Вирішальним фактором для Тарасюка стала бездоганна робота на вогневих рубежах: він відстрілявся "на нуль" (0+0).
Це дозволило йому фінішувати з відставанням у 35.2 секунди від переможця - австрійця Томаса Марчля, який також не схибив під час стрільби.
Ще один українець у топ-10
Окрім Тарасюка, місце у топ-10 зміг вибороти ще один український біатлоніст - Іван Стеблина. Він фінішував дев'ятим з одним промахом на стійці (0+1) і відстав від лідера на 1 хвилину 12 секунд.
Позиції інших українців
У межах топ-30 фінішували ще двоє представників України. Олександр Біланенко показав 16-й результат, а Кирило Кульчицький став 29-м.
Зазначимо, що деякі спортсмени, зокрема Дмитро Крюков та Богдан Богач, які завершили гонку на 43-й та 62-й позиціях відповідно, зіткнулися з проблемами зі стрільбою. Крюков допустив п’ять промахів, а Богач, попри лише одну хибу, значно відстав за часом.
Результати чоловічого спринту (юніори)
- Томас Мархль (Австрія, 0+0) - 22:54,1
- Жюдікаель Перілья Боттоне (Франція, 0+0) +7,0
- Давид Еліас (Чехія, 0+1) +16,2
…
5. Тарас Тарасюк (Україна, 0+0) +35,2
9. Іван Стеблина (Україна, 0+1) +1:12,0
16. Олександр Біланенко (Україна, 2+0) +1:33,3
29. Кирило Кульчицький (Україна, 1+0) +2:17,8
43. Дмитро Крюков (Україна, 2+3) +2:58,8
47. Костянтин Марценюк (Україна, 0+1) +3:04,8
62. Богдан Богач (Україна, 0+1) +4:04,2
Етап юніорського Кубка IBU в Гомсі продовжиться у суботу, 13 грудня, другим жіночим спринтом. Раніше срібною призеркою у цій дисципліні стала українка Тетяна Тарасюк.
