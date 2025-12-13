ua en ru
Сб, 13 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Украина вошла в топ-10 женской эстафеты Кубка мира в Хохфильцене

Суббота 13 декабря 2025 16:42
UA EN RU
Украина вошла в топ-10 женской эстафеты Кубка мира в Хохфильцене Кристина Дмитренко (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

Женская сборная Украины по биатлону завершила эстафетную гонку на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене на 10-м месте, удержавшись в первой десятке после сложной борьбы на дистанции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнования.

Удачный старт и борьба за топ-5

Украинская команда активно начала гонку и после первого этапа находилась среди лидеров.

Благодаря быстрой работе на огневых рубежах Александра Меркушина использовала лишь один дополнительный патрон и после стрельбы стоя удерживала позиции в топ-3.

Кристина Дмитренко после своего этапа также оставалась в пятерке лучших, однако на дистанции потеряла несколько мест, сохранив около 20 секунд отставания от группы призеров.

Ключевой момент на третьем этапе

Решающим в борьбе за высокие позиции стало выступление Дарьи Чалык.

Украинка смогла обойтись без штрафного круга, однако дополнительные патроны на стрельбе стоя отбросили команду за пределы топ-10.

Эстафету на заключительный этап Украина передала 12-й, уступив на круге соперницам из Швейцарии и Франции.

Финишное улучшение позиций

На завершающем этапе Анастасия Меркушина сумела отыграть несколько позиций.

Сначала она воспользовалась штрафными кругами у представительницы Эстонии, а на последнем круге дистанции опередила бельгийскую биатлонистку.

В итоге сборная Украины финишировала десятой.

Победа Швеции

Золото женской эстафеты завоевала команда Швеции, которая контролировала ход гонки от старта до финиша и завершила соревнования с преимуществом в 40 секунд.

Второе и третье места заняли сборные Норвегии и Германии соответственно.

Кубок мира по биатлону. Хохфильцен. Женская эстафета:

  1. Швеция (0+7) - 1:06:52.4
  2. Норвегия (0+9) +40.3
  3. Германия (0+8) +51.3

...

10. Украина (0+12) +3:44.2

Ранее мы сообщали, как украинцы выступили в спринте юниорского Кубка IBU.

Также читайте, как украинка с идеальной стрельбой установила рекорд на Кубке IBU.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сборная Украины Биатлон
Новости
Зеленский: Россия применила более 450 дронов и 30 ракет во время ночной атаки
Зеленский: Россия применила более 450 дронов и 30 ракет во время ночной атаки
Аналитика
Больше не друзья? Как Трамп меняет стратегию США и чем это грозит Европе
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Больше не друзья? Как Трамп меняет стратегию США и чем это грозит Европе