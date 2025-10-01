Україна U20 вийшла на перше місце в групі ЧС-2025: що потрібно для проходу далі

Шанси України на вихід у плейоф

Попри однакові показники з парагвайцями за очками та різницею м'ячів, "синьо-жовті" випереджають суперників завдяки кращій дисципліні (фейрплей).

Так, Україна вже гарантувала собі місце не нижче третьої позиції, однак цього результату недостатньо для автоматичної путівки у плейоф.

Водночас "синьо-жовтим" вистачить нічиєї у заключному матчі проти Парагваю, щоб потрапити до 1/8 фіналу.

Як грає збірна України на турнірі

"Синьо-жовті" вперше за шість років виступають на молодіжному чемпіонаті світу.

У стартовому матчі команда здобула перемогу над Республікою Корея, а в другому турі зіграла внічию з Панамою.

Перша збірна у плейоф

Першою командою, яка достроково забезпечила собі вихід до 1/8 фіналу, стала збірна Японії. У другому турі вона впевнено обіграла господарів турніру Чилі з рахунком 2:0.

Японці розпочали чемпіонат із перемоги над Єгиптом (2:0). У грі проти Чилі вони також могли вийти вперед ще в першому таймі, проте форвард Ренто Такаока не реалізував пенальті. Вирішальні ж голи у матчі забили Ріон Ічіхара (з пенальті на 55-й хвилині) та Юмекі Йокояма (дальнім ударом на 82-й хвилині).

Для японців це перший вихід у плейоф молодіжного чемпіонату світу з 2019 року.

Турнірна таблиця групи B після 2-го туру