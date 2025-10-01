UA

Україна U20 вийшла на перше місце в групі ЧС-2025: що потрібно для проходу далі

Україна не змогла переграти Панаму (фото: uaf.ua)
Автор: Катерина Урсатій

Збірна України U20 очолила групу B на чемпіонаті світу-2025 після нічиєї Парагваю з Республікою Корея.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчів.

Шанси України на вихід у плейоф

Попри однакові показники з парагвайцями за очками та різницею м'ячів, "синьо-жовті" випереджають суперників завдяки кращій дисципліні (фейрплей).

 

Так, Україна вже гарантувала собі місце не нижче третьої позиції, однак цього результату недостатньо для автоматичної путівки у плейоф.

Водночас "синьо-жовтим" вистачить нічиєї у заключному матчі проти Парагваю, щоб потрапити до 1/8 фіналу.

Як грає збірна України на турнірі

"Синьо-жовті" вперше за шість років виступають на молодіжному чемпіонаті світу.

У стартовому матчі команда здобула перемогу над Республікою Корея, а в другому турі зіграла внічию з Панамою.

Перша збірна у плейоф

Першою командою, яка достроково забезпечила собі вихід до 1/8 фіналу, стала збірна Японії. У другому турі вона впевнено обіграла господарів турніру Чилі з рахунком 2:0.

Японці розпочали чемпіонат із перемоги над Єгиптом (2:0). У грі проти Чилі вони також могли вийти вперед ще в першому таймі, проте форвард Ренто Такаока не реалізував пенальті. Вирішальні ж голи у матчі забили Ріон Ічіхара (з пенальті на 55-й хвилині) та Юмекі Йокояма (дальнім ударом на 82-й хвилині).

Для японців це перший вихід у плейоф молодіжного чемпіонату світу з 2019 року.

Турнірна таблиця групи B після 2-го туру

  1. Україна - 4 очки (2 матчі), 3:2
  2. Парагвай - 4 очки (2), 3:2
  3. Панама - 1 очко (2), 3:4
  4. Республіка Корея - 1 очко (1), 1:2

Де дивитися чемпіонат

Офіційним транслятором юнацького чемпіонату світу-2025 в України є "Суспільне Спорт".

Воно транслюватиме поєдинки збірної України та частину інших матчів групової стадії та першого раунду плейфф на телеканалі та сайті "Суспільне Спорт", а також місцевих каналах "Суспільного".

Починаючи з чвертьфіналу, платформи "Суспільне Спорт" покажуть усі поєдинки турніру.

Раніше ми розповіли про вдалий дебют юного українського воротаря в мадридському "Реалі".

Також читайте про важливі зміни, які ФІФА вводить у виконання пенальті.

