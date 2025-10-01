Украина U20 вышла на первое место в группе ЧМ-2025: что нужно для прохода дальше

Сборная Украины U20 возглавила группу B на чемпионате мира-2025 после ничьей Парагвая с Республикой Корея.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матчей.
Несмотря на одинаковые показатели с парагвайцами по очкам и разнице мячей, "сине-желтые" опережают соперников благодаря лучшей дисциплине (фэйрплей).
Так, Украина уже гарантировала себе место не ниже третьей позиции, однако этого результата недостаточно для автоматической путевки в плей-офф.
В то же время "сине-желтым" хватит ничьей в заключительном матче против Парагвая, чтобы попасть в 1/8 финала.
"Сине-желтые" впервые за шесть лет выступают на молодежном чемпионате мира.
В стартовом матче команда одержала победу над Республикой Корея, а во втором туре сыграла вничью с Панамой.
Первой командой, которая досрочно обеспечила себе выход в 1/8 финала, стала сборная Японии. Во втором туре она уверенно обыграла хозяев турнира Чили со счетом 2:0.
Японцы начали чемпионат с победы над Египтом (2:0). В игре против Чили они также могли выйти вперед еще в первом тайме, однако форвард Ренто Такаока не реализовал пенальти. Решающие же голы в матче забили Рион Ичихара (с пенальти на 55-й минуте) и Юмеки Йокояма (дальним ударом на 82-й минуте).
Для японцев это первый выход в плей-офф молодежного чемпионата мира с 2019 года.
Официальным транслятором юношеского чемпионата мира-2025 в Украине является "Суспільне Спорт".
Оно будет транслировать поединки сборной Украины и часть других матчей групповой стадии и первого раунда плейфф на телеканале и сайте "Суспільне Спорт", а также местных каналах "Суспільного".
Начиная с четвертьфинала, платформы "Суспільне Спорт" покажут все поединки турнира.
