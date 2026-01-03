Україна U20 дізналася всіх суперників на ЧС-2026 з хокею

Молодіжна збірна України з хокею отримала повний перелік опонентів у дивізіоні IA на наступний світовий форум.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт IIHF.
Після завершення турнірів в еліті та групі IB сформувалася шістка команд, які наприкінці 2026 року боротимуться за вихід до вищого дивізіону.
За підсумками сезону 2025 року склад другого за силою дивізіону зазнав суттєвих змін. Турнірну таблицю залишили дві крайні збірні, Норвегія здобула підвищення у класі, а Франція, поступившись Україні у вирішальному матчі, вилетіла до нижчої ліги.
Українська молодіжка, яка вперше за довгий час виступила на такому рівні, зберегла свою позицію завдяки вольовій перемозі над французами.
Паралельно з формуванням складу нижчих ліг, визначилися півфіналісти молодіжного чемпіонату світу в елітному дивізіоні.
Головною несподіванкою стадії 1/4 фіналу став виліт збірної США. Господарі змагань та тогочасні володарі титулу поступилися Фінляндії в овертаймі - 3:4.
В інших поєдинках обійшлося без сенсацій. Фаворити впевнено подолали чвертьфінальний бар'єр:
Боротьба за нагороди світової першості продовжиться вже завтра. У суботу відбудуться два протистояння, які визначать фіналістів турніру:
Наступний чемпіонат світу для української збірної у групі IA заплановано на кінець 2026 року.
