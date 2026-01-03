Украина U20 узнала всех соперников на ЧМ-2026 по хоккею

Молодежная сборная Украины по хоккею получила полный перечень оппонентов в дивизионе IA на следующий мировой форум.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт IIHF.
После завершения турниров в элите и группе IB сформировалась шестерка команд, которые в конце 2026 года будут бороться за выход в высший дивизион.
По итогам сезона 2025 года состав второго по силе дивизиона претерпел существенные изменения. Турнирную таблицу покинули две крайние сборные, Норвегия получила повышение в классе, а Франция, уступив Украине в решающем матче, вылетела в низшую лигу.
Украинская молодежка, которая впервые за долгое время выступила на таком уровне, сохранила свою позицию благодаря волевой победе над французами.
Параллельно с формированием состава низших лиг, определились полуфиналисты молодежного чемпионата мира в элитном дивизионе.
Главной неожиданностью стадии 1/4 финала стал вылет сборной США. Хозяева соревнований и тогдашние обладатели титула уступили Финляндии в овертайме - 3:4.
В остальных поединках обошлось без сенсаций. Фавориты уверенно преодолели четвертьфинальный барьер:
Борьба за награды мирового первенства продолжится уже завтра. В субботу состоятся два противостояния, которые определят финалистов турнира:
Следующий чемпионат мира для украинской сборной в группе IA запланирован на конец 2026 года.
Ранее мы рассказали, как Украина в третий раз вырвала победу над Румынией в Европейском кубке наций по хоккею.
Также мы рассказали, как сыграл чемпион Украины в хоккейном Континентальном кубке.