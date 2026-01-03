RU

Украина U20 узнала всех соперников на ЧМ-2026 по хоккею

Сборная Украины U20 по хоккею (фото: Федерация хоккея Украины)
Автор: Екатерина Урсатий

Молодежная сборная Украины по хоккею получила полный перечень оппонентов в дивизионе IA на следующий мировой форум.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт IIHF.

Реформирование состава участников дивизиона IA

После завершения турниров в элите и группе IB сформировалась шестерка команд, которые в конце 2026 года будут бороться за выход в высший дивизион.

По итогам сезона 2025 года состав второго по силе дивизиона претерпел существенные изменения. Турнирную таблицу покинули две крайние сборные, Норвегия получила повышение в классе, а Франция, уступив Украине в решающем матче, вылетела в низшую лигу.

Вакантные места заняли представители смежных дивизионов:

  • Из элитного дивизиона опустилась сборная Дании, которая 2 января проиграла ключевое противостояние Германии со счетом 4:8.
  • Из группы IB поднялась команда Венгрии, которая с 11 очками в активе опередила в борьбе за путевку Эстонию и Литву.

Украинская молодежка, которая впервые за долгое время выступила на таком уровне, сохранила свою позицию благодаря волевой победе над французами.

Полный список команд дивизиона IA на ЧМ-2026:

  1. Дания (выбыла из элиты);
  2. Казахстан;
  3. Австрия;
  4. Словения;
  5. Украина;
  6. Венгрия (победитель дивизиона IB).

Сенсация в элите: действующий чемпион слагает полномочия

Параллельно с формированием состава низших лиг, определились полуфиналисты молодежного чемпионата мира в элитном дивизионе.

Главной неожиданностью стадии 1/4 финала стал вылет сборной США. Хозяева соревнований и тогдашние обладатели титула уступили Финляндии в овертайме - 3:4.

В остальных поединках обошлось без сенсаций. Фавориты уверенно преодолели четвертьфинальный барьер:

  • Швеция оказалась сильнее Латвии;
  • Канада переиграла Словакию;
  • Чехия оставила за бортом турнира Швейцарию.

Расписание полуфинальных матчей (4 января)

Борьба за награды мирового первенства продолжится уже завтра. В субботу состоятся два противостояния, которые определят финалистов турнира:

  • Швеция - Финляндия
  • Канада - Чехия

Следующий чемпионат мира для украинской сборной в группе IA запланирован на конец 2026 года.

Ранее мы рассказали, как Украина в третий раз вырвала победу над Румынией в Европейском кубке наций по хоккею.

Также мы рассказали, как сыграл чемпион Украины в хоккейном Континентальном кубке.

Сборная УкраиныХоккей