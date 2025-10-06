ua en ru
Пн, 06 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Украина U20 узнала соперника на ЧМ-2025: битва за четвертьфинал будет ожесточенной

Понедельник 06 октября 2025 08:33
UA EN RU
Украина U20 узнала соперника на ЧМ-2025: битва за четвертьфинал будет ожесточенной сборная Украины по футболу (фото: uaf.ua)
Автор: Екатерина Урсатий

Молодежная сборная Украины по футболу определилась со своим соперником в первом раунде плей-офф чемпионата мира-2025. Команда Дмитрия Михайленко встретится со сборной Испании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аккаунт Украинской ассоциации футбола в соцсети Instagram.

Украина - Испания: старт плей-офф

После завершения группового этапа стало известно, что соперником Украины в 1/8 финала станет Испания U20.

Испанцы завершили выступления в группе C на третьем месте и стали последней командой, которая прошла дальше по рейтингу третьих позиций.

Матч состоится во вторник, 7 октября, в городе Вальпараисо на стадионе "Эстадио Элиас Фигероа Брандер". Начало игры - в 22:30 по киевскому времени.

Как Украина вышла в плей-офф

Украинская сборная уверенно преодолела групповой этап, заняв первое место в группе B. Команда одержала победы над Южной Кореей и Парагваем и сыграла вничью с Панамой.

Таким образом "сине-желтые" продолжили серию из 14 матчей без поражений в основное или дополнительное время на молодежных чемпионатах мира.

И это уже пятый подряд выход Украины U20 в стадию плей-офф мирового первенства.

Испания: титулованная, но непредсказуемая

Испания трижды доходила до финала молодежного чемпионата мира: в 1999 году стала чемпионом, а в 1985 и 2003 годах проигрывала решающие матчи.

На нынешнем турнире "Фурия Роха" стартовала с поражения от Марокко (0:2), после чего сыграла вничью с Мексикой (2:2) и минимально победила Бразилию (1:0).

Дальнейший путь Украины

В случае победы над Испанией команда Дмитрия Михайленко выйдет в четвертьфинал, где встретится с победителем пары Колумбия - Южная Африка.

Сетка плейофф для Украины U20:

  • 1/8 финала: Испания - 7 октября, 22:30
  • 1/4 финала: Колумбия/Южная Африка - 11 октября, 23:00
  • 1/2 финала: возможные соперники - Чили, Мексика, Аргентина или Нигерия

А матч за третье место и финал молодежного чемпионата мира-2025 состоятся 18 и 20 октября соответственно.

Ранее мы писали, что ФИФА признала героем матча украинского футболиста, которого тренер "сине-желтых" убрал с поля.

Также читайте, кого вызвали в молодежную сборную U-21 на матчи отбора Евро-2027.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чемпионат мира Сборная Украины Футбол
Новости
Поврежденные дома, гаражи и авто: в ГСЧС показали последствия удара по Харькову (фото)
Поврежденные дома, гаражи и авто: в ГСЧС показали последствия удара по Харькову (фото)
Аналитика
Новая угроза? Смогут ли противники Украины победить на выборах в Чехии
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина Новая угроза? Смогут ли противники Украины победить на выборах в Чехии