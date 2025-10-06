Украина U20 узнала соперника на ЧМ-2025: битва за четвертьфинал будет ожесточенной

Молодежная сборная Украины по футболу определилась со своим соперником в первом раунде плей-офф чемпионата мира-2025. Команда Дмитрия Михайленко встретится со сборной Испании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аккаунт Украинской ассоциации футбола в соцсети Instagram .

Украина - Испания: старт плей-офф

После завершения группового этапа стало известно, что соперником Украины в 1/8 финала станет Испания U20.

Испанцы завершили выступления в группе C на третьем месте и стали последней командой, которая прошла дальше по рейтингу третьих позиций.

Матч состоится во вторник, 7 октября, в городе Вальпараисо на стадионе "Эстадио Элиас Фигероа Брандер". Начало игры - в 22:30 по киевскому времени.

Как Украина вышла в плей-офф

Украинская сборная уверенно преодолела групповой этап, заняв первое место в группе B. Команда одержала победы над Южной Кореей и Парагваем и сыграла вничью с Панамой.

Таким образом "сине-желтые" продолжили серию из 14 матчей без поражений в основное или дополнительное время на молодежных чемпионатах мира.

И это уже пятый подряд выход Украины U20 в стадию плей-офф мирового первенства.

Испания: титулованная, но непредсказуемая

Испания трижды доходила до финала молодежного чемпионата мира: в 1999 году стала чемпионом, а в 1985 и 2003 годах проигрывала решающие матчи.

На нынешнем турнире "Фурия Роха" стартовала с поражения от Марокко (0:2), после чего сыграла вничью с Мексикой (2:2) и минимально победила Бразилию (1:0).

Дальнейший путь Украины

В случае победы над Испанией команда Дмитрия Михайленко выйдет в четвертьфинал, где встретится с победителем пары Колумбия - Южная Африка.

Сетка плейофф для Украины U20:

1/8 финала: Испания - 7 октября, 22:30

1/4 финала: Колумбия/Южная Африка - 11 октября, 23:00

Колумбия/Южная Африка - 11 октября, 23:00 1/2 финала: возможные соперники - Чили, Мексика, Аргентина или Нигерия

А матч за третье место и финал молодежного чемпионата мира-2025 состоятся 18 и 20 октября соответственно.