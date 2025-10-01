Україна U-17 врятувалася від поразки у матчі з Чорногорією: що відбулося на старті відбору Євро-2026

Збірна України U-17 провела свій перший матч у кваліфікації чемпіонату Європи-2026. У поєдинку стартового туру підопічні Олександра Ситника зіграли внічию з Чорногорією - 1:1.
Про те, як зіграли "синьо-жовті" - розповідає РБК-Україна.
Кваліфікація Євро-2026 (U-17). Перший тур
Чорногорія - Україна 1:1 (1:0)
Голи: Кляєвич, 27 - Сердюк, 70
З перших хвилин українці діяли активніше, проте саме Чорногорія відкрила рахунок.
На 27-й хвилині один із захисників "синьо-жовтих" вибив м’яч зі штрафного майданчика прямо на Неманью Кляєвича. Форвард потужним ударом із близько 20 метрів вразив ближній кут воріт Дениса Столяренка - 1:0.
Відігратися українська команда змогла лише після перерви. На 70-й хвилині голкіпер Чорногорії Даніло Кольчевич припустився прикрої помилки на виході, випустивши м’яч із рук.
Ним скористався Кірілл Сердюк, який з кута штрафного перекинув воротаря та захисників і відправив м’яч у порожні ворота - 1:1.
До фінального свистка обидві збірні намагалися вирвати перемогу, однак результат залишився незмінним.
Арбітр зафіксував нічию, яка стала справедливим підсумком напруженої боротьби.
За результатами жеребкування, до одного відбіркового квартету з "синьо-жовтими" також потрапили команди Італії та Естонії.
У паралельному матчі Італія розгромила Естонію з рахунком 8:1 і очолила групу. Збірна України та Чорногорії з однаковими показниками ділять друге і третє місця.
До наступного раунду кваліфікації вийдуть перші дві команди квартету.
У другому турі групового етапу "синьо-жовті" зустрінуться з Естонією. Поєдинок відбудеться у суботу, 4 жовтня, о 15:30 за київським часом.
Для команди Олександра Ситника це шанс здобути першу перемогу у відборі та покращити шанси на вихід до елітного раунду кваліфікації Євро-2026.
