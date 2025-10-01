Украина U-17 спаслась от поражения в матче с Черногорией: что произошло на старте отбора Евро-2026

Квалификация Евро-2026 (U-17). Первый тур

Черногория - Украина 1:1 (1:0)

Голы: Кляевич, 27 - Сердюк, 70

Ход первого официального матча

С первых минут украинцы действовали активнее, однако именно Черногория открыла счет.

На 27-й минуте один из защитников "сине-желтых" выбил мяч из штрафной прямо на Неманью Кляевича. Форвард мощным ударом с около 20 метров поразил ближний угол ворот Дениса Столяренко - 1:0.

Отыграться украинская команда смогла лишь после перерыва. На 70-й минуте голкипер Черногории Данило Кольчевич допустил досадную ошибку на выходе, выпустив мяч из рук.

Им воспользовался Кирилл Сердюк, который с угла штрафной перебросил вратаря и защитников и отправил мяч в пустые ворота - 1:1.

До финального свистка обе сборные пытались вырвать победу, однако результат остался неизменным.

Арбитр зафиксировал ничью, которая стала справедливым итогом напряженной борьбы.

Турнирное положение после первого тура

По результатам жеребьевки, в один отборочный квартет с "сине-желтыми" также попали команды Италии и Эстонии.

В параллельном матче Италия разгромила Эстонию со счетом 8:1 и возглавила группу. Сборная Украины и Черногории с одинаковыми показателями делят второе и третье места.

Турнирная таблица

Италия - 3 очка (1 матч), разница мячей 8:1

Украина - 1 (1), 1:1

Черногория - 1 (1), 1:1

Эстония - 0 (1), 1:8

В следующий раунд квалификации выйдут первые две команды квартета.

Следующий матч Украины

Во втором туре группового этапа "сине-желтые" встретятся с Эстонией. Поединок состоится в субботу, 4 октября, в 15:30 по киевскому времени.

Для команды Александра Сытника это шанс одержать первую победу в отборе и улучшить шансы на выход в элитный раунд квалификации Евро-2026.