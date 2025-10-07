UA

Україна серед грандів: збірна потрапила до першого кошика Євро-2026

Збірна України з футзалу (фото: futsal.com.ua)
Автор: Катерина Урсатій

Збірна України з футзалу опинилася в найсильнішому кошику посіву перед жеребкуванням фінальної частини чемпіонату Європи-2026.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Асоціацію футзалу України.

Склад кошиків жеребкування

У першому кошику, окрім України, опинилися чинний чемпіон Європи Португалія, Іспанія та Франція. Це означає, що на груповому етапі підопічні Косенка не зіграють з жодною з цих команд.

Другий кошик склали Хорватія, Італія, Словенія та Чехія, у третьому перебувають Польща, Вірменія, Грузія та Білорусь, а в четвертому – Бельгія, Угорщина, Латвія та Литва.

Через політичні обставини Україна і Білорусь не можуть потрапити до однієї групи – УЄФА зберігає розведення цих команд від початку повномасштабної війни.

Три господарі та новий формат

Фінальний турнір чемпіонату Європи-2026 пройде з 21 січня по 7 лютого в трьох країнах - Литві, Латвії та Словенії.

Спершу господарями мали бути лише Литва та Латвія, але через кваліфікацію Білорусі, громадянам якої заборонено в’їзд до цих країн, УЄФА долучила до організації ще й Словенію.

Латвія автоматично отримає місце в групі A, Литва - у групі B, а Словенія - у групі C.

Коли фінальне жеребкування

Жеребкування фінальної стадії Євро-2026 з футзалу відбудеться 24 жовтня у литовському Каунасі.

У турнірі зіграють 16 збірних, розподілених на чотири групи відповідно до рейтингу національних команд станом на 26 вересня 2025 року.

Україна - стабільний учасник Євро

Команда Олександра Косенка забезпечила собі місце серед лідерів після ідеального виступу у відбірковому циклі - шість перемог у шести матчах проти Кіпру, Німеччини та Румунії гарантували "синьо-жовтим" першу позицію в групі та дострокову кваліфікацію на Євро.

Нагадаємо, що футзальна збірна України незмінно бере участь у чемпіонатах Європи з 2001 року. За цей час команда двічі здобувала "срібло" турніру, а на попередньому Євро-2022 посіла четверте місце.

Раніше ми писали, як збірна України розбила Литву в підготовці до Євро-2026 з футзалу.

Також читайте, чи буде футзал на Олімпійських іграх у Лос-Анджелесі.

Збірна України