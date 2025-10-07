Україна серед грандів: збірна потрапила до першого кошика Євро-2026

Збірна України з футзалу опинилася в найсильнішому кошику посіву перед жеребкуванням фінальної частини чемпіонату Європи-2026.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Асоціацію футзалу України.
У першому кошику, окрім України, опинилися чинний чемпіон Європи Португалія, Іспанія та Франція. Це означає, що на груповому етапі підопічні Косенка не зіграють з жодною з цих команд.
Другий кошик склали Хорватія, Італія, Словенія та Чехія, у третьому перебувають Польща, Вірменія, Грузія та Білорусь, а в четвертому – Бельгія, Угорщина, Латвія та Литва.
Через політичні обставини Україна і Білорусь не можуть потрапити до однієї групи – УЄФА зберігає розведення цих команд від початку повномасштабної війни.
Фінальний турнір чемпіонату Європи-2026 пройде з 21 січня по 7 лютого в трьох країнах - Литві, Латвії та Словенії.
Спершу господарями мали бути лише Литва та Латвія, але через кваліфікацію Білорусі, громадянам якої заборонено в’їзд до цих країн, УЄФА долучила до організації ще й Словенію.
Латвія автоматично отримає місце в групі A, Литва - у групі B, а Словенія - у групі C.
Жеребкування фінальної стадії Євро-2026 з футзалу відбудеться 24 жовтня у литовському Каунасі.
У турнірі зіграють 16 збірних, розподілених на чотири групи відповідно до рейтингу національних команд станом на 26 вересня 2025 року.
Команда Олександра Косенка забезпечила собі місце серед лідерів після ідеального виступу у відбірковому циклі - шість перемог у шести матчах проти Кіпру, Німеччини та Румунії гарантували "синьо-жовтим" першу позицію в групі та дострокову кваліфікацію на Євро.
Нагадаємо, що футзальна збірна України незмінно бере участь у чемпіонатах Європи з 2001 року. За цей час команда двічі здобувала "срібло" турніру, а на попередньому Євро-2022 посіла четверте місце.
