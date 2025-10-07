RU

Украина среди грандов: сборная попала в первую корзину Евро-2026

Сборная Украины по футзалу (фото: futsal.com.ua)
Автор: Екатерина Урсатий

Сборная Украины по футзалу оказалась в сильнейшей корзине посева перед жеребьевкой финальной части чемпионата Европы-2026.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ассоциацию футзала Украины.

Состав корзин жеребьевки корзин

В первой корзине, кроме Украины, оказались действующий чемпион Европы Португалия, Испания и Франция. Это означает, что на групповом этапе подопечные Косенко не сыграют ни с одной из этих команд.

Вторую корзину составили Хорватия, Италия, Словения и Чехия, в третьей находятся Польша, Армения, Грузия и Беларусь, а в четвертой - Бельгия, Венгрия, Латвия и Литва.

Из-за политических обстоятельств Украина и Беларусь не могут попасть в одну группу - УЕФА сохраняет разведение этих команд с начала полномасштабной войны.

Три хозяина и новый формат

Финальный турнир чемпионата Европы-2026 пройдет с 21 января по 7 февраля в трех странах - Литве, Латвии и Словении.

Сначала хозяевами должны были быть только Литва и Латвия, но из-за квалификации Беларуси, гражданам которой запрещен въезд в эти страны, УЕФА приобщила к организации еще и Словению.

Латвия автоматически получит место в группе A, Литва - в группе B, а Словения - в группе C.

Когда финальная жеребьевка

Жеребьевка финальной стадии Евро-2026 по футзалу состоится 24 октября в литовском Каунасе.

В турнире сыграют 16 сборных, распределенных на четыре группы в соответствии с рейтингом национальных команд по состоянию на 26 сентября 2025 года.

Украина - стабильный участник Евро

Команда Александра Косенко обеспечила себе место среди лидеров после идеального выступления в отборочном цикле - шесть побед в шести матчах против Кипра, Германии и Румынии гарантировали "сине-желтым" первую позицию в группе и досрочную квалификацию на Евро.

Напомним, что футзальная сборная Украины неизменно участвует в чемпионатах Европы с 2001 года. За это время команда дважды завоевывала "серебро" турнира, а на предыдущем Евро-2022 заняла четвертое место.

Ранее мы писали, как сборная Украины разбила Литву в подготовке к Евро-2026 по футзалу.

Также читайте, будет ли футзал на Олимпийских играх в Лос-Анджелесе.

Сборная Украины