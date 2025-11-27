ua en ru
Україна здобула впевнену перемогу над Грузією у кваліфікації на ЧС-2027

Четвер 27 листопада 2025 20:55
UA EN RU
Україна здобула впевнену перемогу над Грузією у кваліфікації на ЧС-2027 Збірна України з баскетболу (фото: facebook.com/UkrBasket)
Автор: Катерина Урсатій

Збірна України здобула першу перемогу у груповому етапі кваліфікації на чемпіонат світу-2027, обігравши команду Грузії з рахунком 92:79.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

Українці переломили гру після стартових труднощів

Початок зустрічі залишився за грузинами - перша чверть завершилася на користь господарів 23:15. Українська команда активно працювала над реалізацією дальніх кидків, але успіх приходив не відразу: з дев’яти спроб точними були лише дві.

У другій десятихвилинці українці значно покращили точність кидків - реалізація досягла 66%, а Олександр Ковляр набрав 12 очок, закривши пів доби атак. До великої перерви відставання скоротилося до п’яти очок - 43:48.

Розгром у другій половині гри

Третя чверть стала вирішальною - українці зрівняли рахунок 53:53, а наприкінці періоду вийшли вперед 66:61 завдяки результативним діям Ковляра, Артема Пустового та В’ячеслава Боброва.

Фінальна десятихвилинка принесла збільшення переваги до 14 очок. Влучні кидки Липового та Ткаченка остаточно закріпили перемогу України - 92:79. Найрезультативнішим гравцем матчу став Ковляр, який набрав 31 очко.

Турнірне становище та наступний матч

Завдяки цій перемозі збірна України очолила таблицю групи А кваліфікації, набравши два очки та маючи різницю +13. Наступний матч "синьо-жовті" проведуть проти Данії 30 листопада о 19:00.

Для виходу у фінальний раунд відбору Україні необхідно фінішувати не нижче четвертого місця у групі.

Де дивитися матчі

Поєдинки національної команди у листопаді в рамках відбору на чемпіонат світу-2027 можна буде переглянути на телеканалі "Суспільне Спорт" та місцевих телеканалах "Суспільного".

Раніше ми розповіли, за що Міжнародна федерація баскетболу забанила українця з НБА.

Також читайте, як Святослав Михайлюк повторив особистий рекорд на старті сезону НБА.

