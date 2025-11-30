ua en ru
Вс, 30 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Украина разгромила Данию в отборе на ЧМ-2027 и возглавила группу A

Воскресенье 30 ноября 2025 21:03
UA EN RU
Украина разгромила Данию в отборе на ЧМ-2027 и возглавила группу A Сборная Украины по баскетболу (фото: facebook.com/UkrBasket)
Автор: Екатерина Урсатий

Сборная Украины по баскетболу одержала вторую подряд победу в отборе к чемпионату мира-2027, уверенно переиграв сборную Дании во втором туре группы A.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.

Украина удержала лидерство в отборе и одержала вторую победу

После успеха на этапе преквалификации украинская команда стартовала в основном раунде уверенно, в начале цикла подопечные Айнарса Багатскиса одолели Грузию со счетом 92:79.

Во втором туре соперником сине-желтых стала Дания, которая накануне уступила Испании.

Матч проходил под эгидой Украины, однако старт оказался нервным. В течение первой четверти команды шесть раз менялись в роли лидера, а завершилась 10-минутка минимальным преимуществом датчан - 20:18.

Тотальное доминирование после большого перерыва

В середине второй четверти украинцы сумели перехватить темп и взяли игру под контроль. На большой перерыв команда Багатскиса ушла с комфортной разницей в 10 очков - 46:36.

Третья четверть стала решающей: украинские баскетболисты сломили сопротивление соперника, увеличив преимущество до 27 очков.

В заключительном отрезке разница достигала 31 балла, и хотя Дания сумела немного сократить отставание, общий результат остался уверенным - 88:71.

Самым результативным в составе Украины стал разыгрывающий защитник Александр Ковляр. Он набрал 28 очков, проведя на площадке 29 минут, а также добавил в статистику 6 перехватов и 11 результативных передач.

Таблица группы A после второго тура

Украинская сборная стала единоличным лидером квартета, имея четыре очка после двух матчей.

Текущее состояние группы A:

  • Украина - 4 очка (2 матча), +30
  • Испания - 2 очка (1 матч), +10
  • Дания - 2 очка (2 матча), -27
  • Грузия - 1 очко (1 матч), -13

Что дальше?

Следующий поединок в квалификации украинцы проведут 27 февраля 2026 года против Испании, а 2 марта команды сыграют ответный матч на выезде.

Во второй этап квалификации будут проходить по три лучшие сборные из каждой группы. Там команды из группы A объединятся с квартетом B, где выступают Греция, Черногория, Португалия и Румыния, а результаты очных матчей первого этапа будут сохранены.

Матчи следующего раунда состоятся во время международных окон в августе и ноябре 2026 года, а также в феврале-марте 2027-го. На мировое первенство выйдут по три сборные из каждой группы второго раунда.

Украина продолжает борьбу за путевку на чемпионат мира и идет без поражений после двух стартовых туров.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сборная Украины Баскетбол
Новости
Определился ли Зеленский с преемником Ермака: что говорят в ОП
Определился ли Зеленский с преемником Ермака: что говорят в ОП
Аналитика
Денег на войну - до двух лет? Что не так с экономикой России и кто ее держит на плаву
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Денег на войну - до двух лет? Что не так с экономикой России и кто ее держит на плаву