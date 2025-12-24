UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт

Україна отримала свій кошик у Лізі націй-2026/27: потенційні суперники збірної

Збірна України з футболу (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Урсатій

Збірна України з футболу проведе наступний розіграш Ліги націй УЄФА у Дивізіоні В. Українська асоціація футболу повідомила, з якого кошика "жовто-сині" братимуть участь у жеребкуванні групового етапу сезону 2026/27.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Української асоціації футболу.

Україна залишилася у Дивізіоні В

За підсумками попереднього сезону Ліги націй національна команда України не змогла підвищитися до елітної Ліги А.

У стиковому протистоянні за місце в найсильнішому дивізіоні підопічні Сергія Реброва поступилися збірній Бельгії за сумою двох матчів.

У новому циклі турніру, старт якого запланований на 2026 рік, українці знову виступатимуть у Лізі В. Під час жеребкування команда України буде представлена у другому кошику.

Хто потрапив до другого кошика разом з Україною

Формування кошиків відбулося відповідно до рейтингу збірних за результатами минулого розіграшу Ліги націй. У Дивізіоні В зіграють 16 команд, розподілених на чотири кошики.

До другого кошика разом зі збірною України увійшли:

  • Швейцарія
  • Боснія і Герцеговина
  • Австрія

Загалом у Лізі В представлені команди, які або вилетіли з Ліги А, або посіли другі-треті місця у своїх групах, а також переможці Дивізіону С.

Повний склад кошиків Ліги В

Кошик 1: Шотландія, Угорщина, Польща, Ізраїль
Кошик 2: Швейцарія, Боснія і Герцеговина, Австрія, Україна
Кошик 3: Словенія, Грузія, Ірландія, Румунія
Кошик 4: Швеція, Північна Македонія, Північна Ірландія, Косово

Коли жеребкування і старт матчів

Жеребкування групового етапу Ліги націй УЄФА сезону 2026/27 відбудеться 12 лютого 2026 року у Брюсселі.

Перші поєдинки нового розіграшу заплановані на 24-26 вересня 2026 року.

Що означатимуть місця у групі для України

Підсумкове місце у групі безпосередньо впливатиме на подальшу долю збірної України:

  • перше місце - прямий вихід до Ліги А
  • друге місце - стикові матчі з третьою командою групи Ліги А
  • третє місце - стики з другою командою групи Ліги С
  • четверте місце - виліт до Ліги С
  • Нагадаємо, у минулому сезоні українська команда фінішувала другою у групі E, але не змогла подолати бельгійців у матчах за підвищення в класі. Після цього головний тренер збірної Сергій Ребров зазначав, що Ліга націй для національних команд багато в чому має статус товариського турніру.

Раніше ми повідомили, що зірковий форвард Швеції не зіграє проти України у плей-офф ЧС-2026.

Також дізнайтеся, на якому місці в рейтингу ФІФА завершила рік збірна України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збірна УкраїниФутболЛіга націй