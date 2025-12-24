Україна отримала свій кошик у Лізі націй-2026/27: потенційні суперники збірної

Збірна України з футболу проведе наступний розіграш Ліги націй УЄФА у Дивізіоні В. Українська асоціація футболу повідомила, з якого кошика "жовто-сині" братимуть участь у жеребкуванні групового етапу сезону 2026/27.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Української асоціації футболу.
За підсумками попереднього сезону Ліги націй національна команда України не змогла підвищитися до елітної Ліги А.
У стиковому протистоянні за місце в найсильнішому дивізіоні підопічні Сергія Реброва поступилися збірній Бельгії за сумою двох матчів.
У новому циклі турніру, старт якого запланований на 2026 рік, українці знову виступатимуть у Лізі В. Під час жеребкування команда України буде представлена у другому кошику.
Формування кошиків відбулося відповідно до рейтингу збірних за результатами минулого розіграшу Ліги націй. У Дивізіоні В зіграють 16 команд, розподілених на чотири кошики.
До другого кошика разом зі збірною України увійшли:
Загалом у Лізі В представлені команди, які або вилетіли з Ліги А, або посіли другі-треті місця у своїх групах, а також переможці Дивізіону С.
Кошик 1: Шотландія, Угорщина, Польща, Ізраїль
Кошик 2: Швейцарія, Боснія і Герцеговина, Австрія, Україна
Кошик 3: Словенія, Грузія, Ірландія, Румунія
Кошик 4: Швеція, Північна Македонія, Північна Ірландія, Косово
Жеребкування групового етапу Ліги націй УЄФА сезону 2026/27 відбудеться 12 лютого 2026 року у Брюсселі.
Перші поєдинки нового розіграшу заплановані на 24-26 вересня 2026 року.
Підсумкове місце у групі безпосередньо впливатиме на подальшу долю збірної України:
Раніше ми повідомили, що зірковий форвард Швеції не зіграє проти України у плей-офф ЧС-2026.
Також дізнайтеся, на якому місці в рейтингу ФІФА завершила рік збірна України.