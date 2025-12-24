Україна отримала свій кошик у Лізі націй-2026/27: потенційні суперники збірної

Україна залишилася у Дивізіоні В

За підсумками попереднього сезону Ліги націй національна команда України не змогла підвищитися до елітної Ліги А.

У стиковому протистоянні за місце в найсильнішому дивізіоні підопічні Сергія Реброва поступилися збірній Бельгії за сумою двох матчів.

У новому циклі турніру, старт якого запланований на 2026 рік, українці знову виступатимуть у Лізі В. Під час жеребкування команда України буде представлена у другому кошику.

Хто потрапив до другого кошика разом з Україною

Формування кошиків відбулося відповідно до рейтингу збірних за результатами минулого розіграшу Ліги націй. У Дивізіоні В зіграють 16 команд, розподілених на чотири кошики.

До другого кошика разом зі збірною України увійшли:

Швейцарія

Боснія і Герцеговина

Австрія

Загалом у Лізі В представлені команди, які або вилетіли з Ліги А, або посіли другі-треті місця у своїх групах, а також переможці Дивізіону С.

Повний склад кошиків Ліги В

Кошик 1: Шотландія, Угорщина, Польща, Ізраїль

Кошик 2: Швейцарія, Боснія і Герцеговина, Австрія, Україна

Кошик 3: Словенія, Грузія, Ірландія, Румунія

Кошик 4: Швеція, Північна Македонія, Північна Ірландія, Косово

Коли жеребкування і старт матчів

Жеребкування групового етапу Ліги націй УЄФА сезону 2026/27 відбудеться 12 лютого 2026 року у Брюсселі.

Перші поєдинки нового розіграшу заплановані на 24-26 вересня 2026 року.

Що означатимуть місця у групі для України

Підсумкове місце у групі безпосередньо впливатиме на подальшу долю збірної України: