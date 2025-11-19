Новий рейтинг ФІФА: на якому місці Україна і чому це дивно

ФІФА оновила світовий рейтинг чоловічих збірних після листопадових матчів відбору до чемпіонату світу-2026.
У рамках останніх відбіркових матчів Україна здобула перемогу над Ісландією та зазнала поразки від Франції.
Виграш у фінальному турі групи дозволив команді Сергія Реброва закріпитися на другій позиції в групі та забезпечив можливість зіграти у плейоф за путівку на мундіаль.
Перемога над Ісландією принесла "синьо-жовтим" 2,11 очка у світовому рейтингу, проте цього виявилося недостатньо, щоб залишитися попереду Канади.
Таким чином, хоч наша збірна показала доволі непогані результати в осінньому циклі матчів, це не дозволило їй покращити своє становище у рейтингу. Як би це дивно не виглядало.
Очолює рейтинг Іспанія з 1877,18 балами, слідом йдуть Аргентина та Франція.
Серед помітних змін - підйом Бразилії на п’яте місце та падіння Італії до 13-ї позиції.
Англія, Португалія та Нідерланди утримують місця в топ-7, тоді як Німеччина та Хорватія піднялися на одну сходинку.
Нинішні 1557,47 балів дозволяють Україні залишатися у другій двадцятці, однак канадці з 1559,15 очками випередили нашу команду.
Ззаду йде Норвегія з 1553,14. Результати наступних відбіркових турів стануть критичними для подальшого підйому української збірної у рейтингу ФІФА.
...
28. Канада - 1559,15 (+1)
29. Україна - 1557,47 (-1)
30. Норвегія - 1553,14
До речі, дивно, що у рейтингу є Росія. Хоча, як відомо, з лютого 2022 року російські клуби та збірні відсторонені від міжнародних турнірів під егідою ФІФА.
Наразі збірна країни-агресора посідає 33 місце, випереджаючи команди Панами, Польщі та Уельсу.
У листопаді росіяни зіграли два товариські матчі: розписали нічию з Перу (1:1) на "Газпром Арені" в Санкт-Петербурзі, і програли 0:2 чилійцям в Сочі.
