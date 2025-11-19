Новый рейтинг ФИФА: на каком месте Украина и почему это странно

ФИФА обновила мировой рейтинг мужских сборных после ноябрьских матчей отбора к чемпионату мира-2026.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт федерации национальных и континентальных футбольных ассоциаций.
В рамках последних отборочных матчей Украина одержала победу над Исландией и потерпела поражение от Франции.
Выигрыш в финальном туре группы позволил команде Сергея Реброва закрепиться на второй позиции в группе и обеспечил возможность сыграть в плейоф за путевку на мундиаль.
Победа над Исландией принесла "сине-желтым" 2,11 очка в мировом рейтинге, однако этого оказалось недостаточно, чтобы остаться впереди Канады.
Таким образом, хоть наша сборная показала довольно неплохие результаты в осеннем цикле матчей, это не позволило ей улучшить свое положение в рейтинге. Как бы странно это ни выглядело.
Возглавляет рейтинг Испания с 1877,18 баллами, следом идут Аргентина и Франция.
Среди заметных изменений - подъем Бразилии на пятое место и падение Италии до 13-й позиции.
Англия, Португалия и Нидерланды удерживают места в топ-7, тогда как Германия и Хорватия поднялись на одну ступеньку.
Нынешние 1557,47 баллов позволяют Украине оставаться во второй двадцатке, однако канадцы с 1559,15 очками опередили нашу команду.
Сзади идет Норвегия с 1553,14. Результаты следующих отборочных туров станут критическими для дальнейшего подъема украинской сборной в рейтинге ФИФА.
Лидеры рейтинга ФИФА (скриншот: fifa.com)
...
28. Канада - 1559,15 (+1)
29. Украина - 1557,47 (-1)
30. Норвегия - 1553,14
Украина в рейтинге ФИФА (скриншот: fifa.com)
Кстати, странно, что в рейтинге есть Россия. Хотя, как известно, с февраля 2022 года российские клубы и сборные отстранены от международных турниров под эгидой ФИФА.
Сейчас сборная страны-агрессора занимает 33 место, опережая команды Панамы, Польши и Уэльса.
В ноябре россияне сыграли два товарищеских матча: расписали ничью с Перу (1:1) на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге, и проиграли 0:2 чилийцам в Сочи.
