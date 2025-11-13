Україна обіграла Францію перед Євро-2026: хто забивав і що далі

Українці виходять на Євро-2026 у бойовому настрої

Зустріч зі збірною Франції стала частиною підготовки до майбутнього чемпіонату Європи. Вперше після вражаючої перемоги на чемпіонаті світу-2024, коли Україна здобула 7:1, команди знову зійшлися на майданчику.

На цей раз "синьо-жовті" довели свою перевагу, закріпивши результат у другому таймі.

Хід матчу та автори голів

Вже на шостій хвилині матчу Ігор Корсун відкрив рахунок, реалізувавши добивання після удару Ростислава Семенченка.

Другий гол на рахунку Владислава Первєєва, який скористався помилкою суперника та подвоїв перевагу України.

Третій м’яч забив Ігор Чернявський після гольової передачі того ж Первєєва. Збірній Франції вдалося лише скоротити відставання на 36-й хвилині - фінальний результат 3:1 на користь України.

Наступний суперник на Євро-2026

На чемпіонаті Європи-2026 Україна потрапила до групи з Вірменією, Литвою та Чехією.

Перший матч групового етапу українці проведуть проти збірної Вірменії 22 січня о 17:00 за київським часом.