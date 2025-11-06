ua en ru
"ХІТ" дізнався суперника в Лізі чемпіонів: українців чекає дуель з грандом Іспанії

Четвер 06 листопада 2025 15:36
"ХІТ" дізнався суперника в Лізі чемпіонів: українців чекає дуель з грандом Іспанії
Автор: Катерина Урсатій

Відбулося жеребкування еліт-раунду футзальної Ліги чемпіонів сезону 2025/26. За його підсумками київський "ХІТ" зустрінеться з іспанською "Пальмою" у боротьбі за вихід до чвертьфіналу турніру.

З ким зіграє український клуб - повідомляє РБК-Україна.

Як "ХІТ" потрапив до елітраунду

Український колектив пробився до топ-16 континентальних змагань, вигравши групу Ліги B.

Команда здобула три перемоги у трьох матчах, набравши дев'ять очок і випередивши найближчого переслідувача, "Київ Футзал", на п’ять балів.

Перед жеребкуванням учасників поділили на два кошики - сіяних і несіяних. "ХІТ" потрапив до числа несіяних команд, куди увійшли переможці шляху "B" та треті місця шляху "A".

Серед сіяних опинилися клуби, які фінішували у топ-2 свого шляху основного раунду.

Результати жеребкування

  • "Фортуна Х’єррінг" (Данія) - "Етуаль" (Франція)
  • "Семей" (Казахстан) - "П’яст" (Польща)
  • "ХІТ" (Україна) - "Пальма" (Іспанія)
  • "Приштина" (Косово) - "Рига" (Латвія)
  • "Араз" (Азербайджан) - "Бенфіка" (Португалія)
  • АЕК (Греція) - "Спортинг" (Португалія)
  • "Андерлехт" (Бельгія) - "Кайрат" (Казахстан)
  • "Сент-Ендрюс" (Мальта) - "Джимбі Картахена" (Іспанія)

Цікаво, що "ХІТ" уже мав досвід гри з "Пальмою" у сезоні 2023/24. Тоді команди розійшлися миром - 2:2.

Формат елітраунду

На цьому етапі 16 команд сформували вісім пар, які проведуть матчі у форматі плей-оф із двох зустрічей - вдома та на виїзді. Несіяні команди, серед яких і "ХІТ", прийматимуть суперників у перших поєдинках.

Перші матчі відбудуться 24 листопада, а матчі-відповіді - 5 грудня 2025 року. Переможці пар за сумою двох ігор вийдуть до чвертьфіналу, запланованого на період із 23 лютого до 6 березня 2026 року.

Фінал чотирьох відбудеться 8-10 травня 2026 року, де визначиться новий чемпіон Європи з футзалу.

Також читайте, чи буде футзал на Олімпійських іграх у Лос-Анджелесі.

Крім того, дивіться, як виглядає м'яч чемпіонату світу-2026, і дізнайтеся у чому його унікальність.

