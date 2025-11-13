Украина обыграла Францию перед Евро-2026: кто забивал и что дальше

Сборная Украины по футзалу ярко начала подготовку к чемпионату Европы-2026, одержав победу в товарищеском матче над Францией со счетом 3:1 и подтвердив статус одного из претендентов на медали.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.
Встреча со сборной Франции стала частью подготовки к предстоящему чемпионату Европы. Впервые после впечатляющей победы на чемпионате мира-2024, когда Украина одержала 7:1, команды вновь сошлись на площадке.
На этот раз "сине-желтые" доказали свое преимущество, закрепив результат во втором тайме.
Уже на шестой минуте матча Игорь Корсун открыл счет, реализовав добивание после удара Ростислава Семенченко.
Второй гол на счету Владислава Первеева, который воспользовался ошибкой соперника и удвоил преимущество Украины.
Третий мяч забил Игорь Чернявский после голевой передачи того же Первеева. Сборной Франции удалось лишь сократить отставание на 36-й минуте - финальный результат 3:1 в пользу Украины.
На чемпионате Европы-2026 Украина попала в группу с Арменией, Литвой и Чехией.
Первый матч группового этапа украинцы проведут против сборной Армении 22 января в 17:00 по киевскому времени.
