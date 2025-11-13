RU

Украина обыграла Францию перед Евро-2026: кто забивал и что дальше

Сборная Украины по футзалу (фото: futsal.com.ua)
Автор: Екатерина Урсатий

Сборная Украины по футзалу ярко начала подготовку к чемпионату Европы-2026, одержав победу в товарищеском матче над Францией со счетом 3:1 и подтвердив статус одного из претендентов на медали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

Украинцы выходят на Евро-2026 в боевом настроении

Встреча со сборной Франции стала частью подготовки к предстоящему чемпионату Европы. Впервые после впечатляющей победы на чемпионате мира-2024, когда Украина одержала 7:1, команды вновь сошлись на площадке.

На этот раз "сине-желтые" доказали свое преимущество, закрепив результат во втором тайме.

Ход матча и авторы голов

Уже на шестой минуте матча Игорь Корсун открыл счет, реализовав добивание после удара Ростислава Семенченко.

Второй гол на счету Владислава Первеева, который воспользовался ошибкой соперника и удвоил преимущество Украины.

Третий мяч забил Игорь Чернявский после голевой передачи того же Первеева. Сборной Франции удалось лишь сократить отставание на 36-й минуте - финальный результат 3:1 в пользу Украины.

Следующий соперник на Евро-2026

На чемпионате Европы-2026 Украина попала в группу с Арменией, Литвой и Чехией.

Первый матч группового этапа украинцы проведут против сборной Армении 22 января в 17:00 по киевскому времени.

