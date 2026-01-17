Україна назвала п'ятірку на чоловічий спринт у Рупольдингу: де і коли дивитися гонку Кубка світу

Хто представлятиме Україну

Чоловічий спринт відбудеться сьогодні, 17 січня. Початок гонки заплановано на 15:30 за київським часом.

Україну представлятимуть п'ять спортсменів. Першим вийде на дистанцію Богдан Борковський, у якого 14-й стартовий номер. За ним стартують Віталій Мандзин (24-й), Антон Дудченко (70-й) та капітан нашої команди Дмитро Підручний (77-й). Останнім розпочне гонку Тарас Лесюк (80-й).

Результати українців у Рупольдингу

Раніше на п'ятому етапі Кубка світу відбулися естафетні змагання та жіночий спринт.

14 січня, у жіночій естафеті українська команда у складі сестер Христини і Валерії Дмитренко, Дарини Чалик та Олени Городної посіла 14-те місце.

Наступного дня чоловіча збірна України, за яку бігли Лесюк, Мандзнин, Борковський та Підручний, фінішувала 17-ю, встановивши антирекорд сезону.

А 16 січня вітчизняні біатлоністки стали статистами в спринтерській гонці. Жодна з них не потрапила навіть у топ-50. Найкращий результат показала Христина Дмитренко (53-тя позиція), яка єдиною з українок відібралася у гонку переслідування.

Розклад гонок і трансляцій етапу

Після сьогоднішнього чоловічого спринту, в Рупольдингу залишиться один змагальний день. У неділю, 18 січня, відбудуться жіноча та чоловіча гонки переслідування.

Жінки стартують о 13:30, а чоловіки – о 16:00 за київським часом.

Усі гонки можна буде переглянути на телеканалі та сайті "Суспільне Спорт". Також прямі ефіри забезпечать регіональні телеканали "Суспільного".