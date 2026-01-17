Україна назвала п'ятірку на чоловічий спринт у Рупольдингу: де і коли дивитися гонку Кубка світу

Тренерський штаб чоловічої збірної України з біатлону оприлюднив стартовий склад на спринтерську гонку в межах п'ятого етапу Кубка світу, який триває в німецькому Рупольдингу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Міжнародного союзу біатлоністів (IBU).
Чоловічий спринт відбудеться сьогодні, 17 січня. Початок гонки заплановано на 15:30 за київським часом.
Україну представлятимуть п'ять спортсменів. Першим вийде на дистанцію Богдан Борковський, у якого 14-й стартовий номер. За ним стартують Віталій Мандзин (24-й), Антон Дудченко (70-й) та капітан нашої команди Дмитро Підручний (77-й). Останнім розпочне гонку Тарас Лесюк (80-й).
Раніше на п'ятому етапі Кубка світу відбулися естафетні змагання та жіночий спринт.
14 січня, у жіночій естафеті українська команда у складі сестер Христини і Валерії Дмитренко, Дарини Чалик та Олени Городної посіла 14-те місце.
Наступного дня чоловіча збірна України, за яку бігли Лесюк, Мандзнин, Борковський та Підручний, фінішувала 17-ю, встановивши антирекорд сезону.
А 16 січня вітчизняні біатлоністки стали статистами в спринтерській гонці. Жодна з них не потрапила навіть у топ-50. Найкращий результат показала Христина Дмитренко (53-тя позиція), яка єдиною з українок відібралася у гонку переслідування.
Після сьогоднішнього чоловічого спринту, в Рупольдингу залишиться один змагальний день. У неділю, 18 січня, відбудуться жіноча та чоловіча гонки переслідування.
Жінки стартують о 13:30, а чоловіки – о 16:00 за київським часом.
Усі гонки можна буде переглянути на телеканалі та сайті "Суспільне Спорт". Також прямі ефіри забезпечать регіональні телеканали "Суспільного".
Раніше ми повідомляли, чому Дмитро Підручний не вийде на старт заключного етапу Кубка світу.
Також читайте, як росіяни через суди намагаються повернутися в світовий біатлон.