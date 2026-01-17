Украина назвала пятерку на мужской спринт в Рупольдинге: где и когда смотреть гонку Кубка мира

Тренерский штаб мужской сборной Украины по биатлону обнародовал стартовый состав на спринтерскую гонку в рамках пятого этапа Кубка мира, который проходит в немецком Рупольдинге.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Международного союза биатлонистов (IBU).
Мужской спринт состоится сегодня, 17 января. Начало гонки запланировано на 15:30 по киевскому времени.
Украину будут представлять пять спортсменов. Первым выйдет на дистанцию Богдан Борковский, у которого 14-й стартовый номер. За ним стартуют Виталий Мандзин (24-й), Антон Дудченко (70-й) и капитан нашей команды Дмитрий Пидручный (77-й). Последним начнет гонку Тарас Лесюк (80-й).
Ранее на пятом этапе Кубка мира состоялись эстафетные соревнования и женский спринт.
14 января, в женской эстафете украинская команда в составе сестер Кристины и Валерии Дмитренко, Дарьи Чалык и Елены Городной заняла 14-е место.
На следующий день мужская сборная Украины, за которую бежали Лесюк, Мандзнин, Борковский и Пидручный, финишировала 17-й, установив антирекорд сезона.
А 16 января отечественные биатлонистки стали статистами в спринтерской гонке. Ни одна из них не попала даже в топ-50. Лучший результат показала Кристина Дмитренко (53-я позиция), которая единственной из украинок отобралась в гонку преследования.
После сегодняшнего мужского спринта, в Рупольдинге останется один соревновательный день. В воскресенье, 18 января, состоятся женская и мужская гонки преследования.
Женщины стартуют в 13:30, а мужчины - в 16:00 по киевскому времени.
Все гонки можно будет посмотреть на телеканале и сайте "Суспільне Спорт". Также прямые эфиры обеспечат региональные телеканалы "Суспільного".
Ранее мы сообщали, почему Дмитрий Пидручный не выйдет на старт заключительного этапа Кубка мира.
Также читайте, как россияне через суды пытаются вернуться в мировой биатлон.