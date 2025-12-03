ua en ru
Україна на Кубку світу: новий лідер команди та драматичний провал одного з фаворитів

Середа 03 грудня 2025 19:11
Україна на Кубку світу: новий лідер команди та драматичний провал одного з фаворитів Результати українців у індивідуальній гонці з біатлону в Естерсунді (фото: IBU)
Автор: Катерина Урсатій

На відкритті чоловічої індивідуальної програми Кубка світу в Естерсунді українська команда виставила п’ятьох спортсменів, серед яких свій перший особистий старт на етапах світової серії провів Богдан Борковський.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.

Українська команда в урізаному складі

Перший особистий старт сезону пройшов без капітана збірної Дмитра Підручного. Попри потрапляння до заявки, він знявся зі змагань через хворобу, а його місце зайняв Борковський.

Як виступили українські біатлоністи

Найвищий результат серед українців показав Богдан Борковський, який фінішував 44-м. Попри два ранні промахи на першій стрільбі лежачи, далі спортсмен утримав стабільний темп і припустився лише ще однієї хиби на наступних рубежах.

У топ-50 також потрапив Богдан Цимбал - 47-й. Він претендував на ідеальний вогневий день, однак на заключній стійці не влучив в одну мішень.

Віталій Мандзин після двох чистих рубежів пережив падіння перед другою лежкою та не зміг налаштувати гвинтівку, що спричинило серію з п’яти промахів.

Попри це, за чистою швидкістю по дистанції він став найшвидшим серед українців і увійшов до топ-35 у цьому компоненті. На фініші Мандзин показав 75-й результат.

Антон Дудченко з чотирма промахами опинився поза топ-80, а Артем Тищенко, припустившись лише однієї хиби, не зміг компенсувати ходу — підсумкове 68-е місце.

Перемога дебютанта Кубка світу

Гонку виграв норвежець Йоган-Олав Ботн, для якого це перша перемога на етапах Кубка світу. Він став і першим лідером загального заліку сезону.

П'єдестал доповнили його співвітчизник Мартін Улдаль та швед Себастьян Самуельссон.

Результати українців:

  1. Богдан Борковський (2+0+1+0) +5:30.2

  2. Богдан Цимбал (0+0+0+1) +5:42.1

  3. Артем Тищенко (0+0+1+0) +6:29.3

  4. Віталій Мандзин (0+0+5+0) +7:22.7

  5. Антон Дудченко (1+3+0+0) +8:22.8

Де дивитися трансляції

В Україні в прямому ефірі всі перегони Кубка світу з біатлону можна дивитися на сайті "Суспільне Спорт", а також на регіональних телеканалах "Суспільного" і на каналі "Євроспорт".

Крім того, етапи Кубка світу транслюватимуться на платформі "Київстар ТБ".

Раніше ми розповіли, як легендарний біатлоніст Йоганнес Бьо дебютував у футболі та забив у першому матчі.

Також читайте, що у Міжнародному союзі біатлоністів розповіли про допуск росіян на Олімпіаду.

