Украина на Кубке мира: новый лидер команды и драматический провал одного из фаворитов
На открытии мужской индивидуальной программы Кубка мира в Эстерсунде украинская команда выставила пятерых спортсменов, среди которых свой первый личный старт на этапах мировой серии провел Богдан Борковский.
Украинская команда в урезанном составе
Первый личный старт сезона прошел без капитана сборной Дмитрия Пидручного. Несмотря на попадание в заявку, он снялся с соревнований из-за болезни, а его место занял Борковский.
Как выступили украинские биатлонисты
Самый высокий результат среди украинцев показал Богдан Борковский, который финишировал 44-м. Несмотря на два ранних промаха на первой стрельбе лежа, дальше спортсмен удержал стабильный темп и допустил лишь еще один промах на следующих рубежах.
В топ-50 также попал Богдан Цымбал - 47-й. Он претендовал на идеальный огневой день, однако на заключительной стойке не попал в одну мишень.
Виталий Мандзин после двух чистых рубежей пережил падение перед второй лежкой и не смог настроить винтовку, что привело к серии из пяти промахов.
Несмотря на это, по чистой скорости по дистанции он стал самым быстрым среди украинцев и вошел в топ-35 в этом компоненте. На финише Мандзин показал 75-й результат.
Антон Дудченко с четырьмя промахами оказался вне топ-80, а Артем Тищенко, допустив лишь один промах, не смог компенсировать хода - итоговое 68-е место.
Победа дебютанта Кубка мира
Гонку выиграл норвежец Йоган-Олав Ботн, для которого это первая победа на этапах Кубка мира. Он стал и первым лидером общего зачета сезона.
Пьедестал дополнили его соотечественник Мартин Улдаль и швед Себастьян Самуэльссон.
Результаты украинцев:
-
Богдан Борковский (2+0+1+0) +5:30.2
-
Богдан Цымбал (0+0+0+1) +5:42.1
-
Артем Тищенко (0+0+1+0) +6:29.3
-
Виталий Мандзин (0+0+5+0) +7:22.7
-
Антон Дудченко (1+3+0+0) +8:22.8
Где смотреть трансляции
В Украине в прямом эфире все гонки Кубка мира по биатлону можно смотреть на сайте "Суспільне Спорт", а также на региональных телеканалах "Суспільного" и на канале "Евроспорт".
Кроме того, этапы Кубка мира будут транслироваться на платформе "Киевстар ТВ".
