Украина на Кубке мира: новый лидер команды и драматический провал одного из фаворитов

На открытии мужской индивидуальной программы Кубка мира в Эстерсунде украинская команда выставила пятерых спортсменов, среди которых свой первый личный старт на этапах мировой серии провел Богдан Борковский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.

Украинская команда в урезанном составе

Первый личный старт сезона прошел без капитана сборной Дмитрия Пидручного. Несмотря на попадание в заявку, он снялся с соревнований из-за болезни, а его место занял Борковский.

Как выступили украинские биатлонисты

Самый высокий результат среди украинцев показал Богдан Борковский, который финишировал 44-м. Несмотря на два ранних промаха на первой стрельбе лежа, дальше спортсмен удержал стабильный темп и допустил лишь еще один промах на следующих рубежах.

В топ-50 также попал Богдан Цымбал - 47-й. Он претендовал на идеальный огневой день, однако на заключительной стойке не попал в одну мишень.

Виталий Мандзин после двух чистых рубежей пережил падение перед второй лежкой и не смог настроить винтовку, что привело к серии из пяти промахов.

Несмотря на это, по чистой скорости по дистанции он стал самым быстрым среди украинцев и вошел в топ-35 в этом компоненте. На финише Мандзин показал 75-й результат.

Антон Дудченко с четырьмя промахами оказался вне топ-80, а Артем Тищенко, допустив лишь один промах, не смог компенсировать хода - итоговое 68-е место.

Победа дебютанта Кубка мира

Гонку выиграл норвежец Йоган-Олав Ботн, для которого это первая победа на этапах Кубка мира. Он стал и первым лидером общего зачета сезона.

Пьедестал дополнили его соотечественник Мартин Улдаль и швед Себастьян Самуэльссон.

Результаты украинцев:

Богдан Борковский (2+0+1+0) +5:30.2 Богдан Цымбал (0+0+0+1) +5:42.1 Артем Тищенко (0+0+1+0) +6:29.3 Виталий Мандзин (0+0+5+0) +7:22.7 Антон Дудченко (1+3+0+0) +8:22.8

Где смотреть трансляции

В Украине в прямом эфире все гонки Кубка мира по биатлону можно смотреть на сайте "Суспільне Спорт", а также на региональных телеканалах "Суспільного" и на канале "Евроспорт".

Кроме того, этапы Кубка мира будут транслироваться на платформе "Киевстар ТВ".