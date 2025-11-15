Україна – Ісландія: де дивитися ключовий матч відбору на ЧС-2026

Коли відбудеться матч

Гра пройде у неділю, 16 листопада, на стадіоні Войська Польського у Варшаві. Почато запланований на 19:00 за київським часом.

Суперників на полі розсудить англійська бригада арбітрів на чолі з фартовим для "синьо-жовтих" Ентоні Тейлором.

Турнірне становище та фактор ФІФА

Перше місце у відбірковій групі D після перемоги над Україною достроково здобула збірна Франції. Таким чином вона кваліфікувалася на чемпіонат світу.

"Синьо-жовті" з ісландцями розіграють путівку в стикові матчі, де для виходу на ЧС потрібно буде здолати двох суперників.

Зараз обидві команди мають по сім очок, але в очному протистоянні наших опонентів влаштує і нічия – за рахунок значно кращої різниці м'ячів. У Ісландії вона становить "плюс 4" (13:9), тоді як в України – "мінус 3" (8:11).

Зазначимо, що саме різниця м'ячів є головним додатковим показником у турнірах під егідою ФІФА. В європейських змаганнях (УЄФА) перевагу мають очні зустрічі – у цьому випадку перевагу мала б Україна, оскільки в першій грі здолала ісландців (5:3).

Коли розпочнеться трансляція

Поєдинок Україна – Ісландія покаже медіасервіс MEGOGO. Футбольний вечір розпочнеться вже о 17:30 з передматчевої студії. Її проведе Віталій Кравченко, а запрошеними експертами стануть колишні гравці національної команди України Олександр Головко та Едуард Цихмейструк.

Сам поєдинок прокоментують Вадим Шевякін та Сергій Лук'яненко, які працюватимуть безпосередньо з арени у Варшаві.

Де дивитися гру

Пряму трансляцію матчу Україна – Ісландія можна буде переглянути на OTT-платформі MEGOGO за наявності підписки "Оптимальна", "Спорт", "Максимальна" або "MEGOPACK N+S".

Крім того, поєдинок безкоштовно покажуть на телеканалі "MEGOGO СПОРТ" у Т2 та кабельних мережах, а також у прямому ефірі на каналі "MEGOGO Футбол Перший" і в розділі "Телебачення".