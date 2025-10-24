ua en ru
Пт, 24 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Україна дізналася суперників на Євро-2026 з футзалу: хто потрапив у нашу групу

П'ятниця 24 жовтня 2025 13:54
UA EN RU
Україна дізналася суперників на Євро-2026 з футзалу: хто потрапив у нашу групу Збірна України з футзалу дізналася суперників на Євро-2026 (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Урсатій

Збірна України з футзалу дізналася, з ким зустрінеться на груповому етапі чемпіонату Європи-2026.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УЄФА.

Група збірної України

"Синьо-жовті" потрапили до групи В, де їхніми суперниками стануть господарка турніру Литва, а також команди Чехії та Вірменії. Матчі групового етапу відбудуться з 21 січня по 7 лютого 2026 року.

Для виходу у плейоф українцям потрібно посісти перше або друге місце в групі.

Історія виступів і шлях до фінальної стадії

Для збірної України це буде вже 12-та участь у фінальній частині чемпіонату Європи. Команда не пропускала жодного турніру з 2001 року.

Найвище досягнення "синьо-жовтих" - срібні медалі, здобуті у 2001-му та 2003 роках.

Українці впевнено пройшли кваліфікацію, вигравши всі матчі відбіркової групи, де зустрічалися з Румунією, Кіпром та Німеччиною.

Суперники українців

  • Литва - одна з господарок чемпіонату (разом із Латвією), уперше в історії зіграє у фінальній частині турніру.
  • Вірменія - дебютант Євро, який сенсаційно виграв свою відбіркову групу з Казахстаном, Данією та Албанією.
  • Чехія - учасник дев’яти чемпіонатів Європи, двічі здобувала бронзові нагороди (2003, 2010).

Турнір пройде у Балтії

Жеребкування відбулося у Каунасі. Футзальний Євро-2026 стане другим в історії турніром, де візьмуть участь 16 збірних. Господарями континентальної першості виступлять Литва та Латвія.

Цікаво, що у вересні 2025 року українці вже зустрічалися з Литвою в товариських матчах і обидва рази здобули перемогу.

Також читайте, чи буде футзал на Олімпійських іграх у Лос-Анджелесі.

Крім того, дивіться, як виглядає м'яч чемпіонату світу-2026, і дізнайтеся у чому його унікальність.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збірна України
Новини
Без світла понад 11 годин. Де сьогодні відключення і як перевірити свій графік
Без світла понад 11 годин. Де сьогодні відключення і як перевірити свій графік
Аналітика
Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію
Роман Коткореспондент РБК-Україна Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію