Україна дізналася суперників на Євро-2026 з футзалу: хто потрапив у нашу групу
Збірна України з футзалу дізналася, з ким зустрінеться на груповому етапі чемпіонату Європи-2026.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УЄФА.
Група збірної України
"Синьо-жовті" потрапили до групи В, де їхніми суперниками стануть господарка турніру Литва, а також команди Чехії та Вірменії. Матчі групового етапу відбудуться з 21 січня по 7 лютого 2026 року.
Для виходу у плейоф українцям потрібно посісти перше або друге місце в групі.
Історія виступів і шлях до фінальної стадії
Для збірної України це буде вже 12-та участь у фінальній частині чемпіонату Європи. Команда не пропускала жодного турніру з 2001 року.
Найвище досягнення "синьо-жовтих" - срібні медалі, здобуті у 2001-му та 2003 роках.
Українці впевнено пройшли кваліфікацію, вигравши всі матчі відбіркової групи, де зустрічалися з Румунією, Кіпром та Німеччиною.
Суперники українців
- Литва - одна з господарок чемпіонату (разом із Латвією), уперше в історії зіграє у фінальній частині турніру.
- Вірменія - дебютант Євро, який сенсаційно виграв свою відбіркову групу з Казахстаном, Данією та Албанією.
- Чехія - учасник дев’яти чемпіонатів Європи, двічі здобувала бронзові нагороди (2003, 2010).
Турнір пройде у Балтії
Жеребкування відбулося у Каунасі. Футзальний Євро-2026 стане другим в історії турніром, де візьмуть участь 16 збірних. Господарями континентальної першості виступлять Литва та Латвія.
Цікаво, що у вересні 2025 року українці вже зустрічалися з Литвою в товариських матчах і обидва рази здобули перемогу.
