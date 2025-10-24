ua en ru
Пт, 24 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Украина узнала соперников на Евро-2026 по футзалу: кто попал в нашу группу

Пятница 24 октября 2025 13:54
UA EN RU
Украина узнала соперников на Евро-2026 по футзалу: кто попал в нашу группу Сборная Украины по футзалу узнала соперников на Евро-2026 (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

Сборная Украины по футзалу узнала, с кем встретится на групповом этапе чемпионата Европы-2026.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УЕФА.

Группа сборной Украины

"Сине-желтые" попали в группу В, где их соперниками станут хозяйка турнира Литва, а также команды Чехии и Армении. Матчи группового этапа состоятся с 21 января по 7 февраля 2026 года.

Для выхода в плей-офф украинцам нужно занять первое или второе место в группе.

История выступлений и путь к финальной стадии

Для сборной Украины это будет уже 12-е участие в финальной части чемпионата Европы. Команда не пропускала ни одного турнира с 2001 года.

Высшее достижение "сине-желтых" - серебряные медали, добытые в 2001-м и 2003 годах.

Украинцы уверенно прошли квалификацию, выиграв все матчи отборочной группы, где встречались с Румынией, Кипром и Германией.

Соперники украинцев

  • Литва - одна из хозяек чемпионата (вместе с Латвией), впервые в истории сыграет в финальной части турнира.
  • Армения - дебютант Евро, который сенсационно выиграл свою отборочную группу с Казахстаном, Данией и Албанией.
  • Чехия - участник девяти чемпионатов Европы, дважды завоевывала бронзовые награды (2003, 2010).

Турнир пройдет в Балтии

Жеребьевка состоялась в Каунасе. Футзальный Евро-2026 станет вторым в истории турниром, где примут участие 16 сборных. Хозяевами континентального первенства выступят Литва и Латвия.

Интересно, что в сентябре 2025 года украинцы уже встречались с Литвой в товарищеских матчах и оба раза одержали победу.

Также читайте, будет ли футзал на Олимпийских играх в Лос-Анджелесе.

Кроме того, смотрите, как выглядит мяч чемпионата мира-2026, и узнайте в чем его уникальность.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сборная Украины
Новости
Без света более 11 часов. Где сегодня отключения и как проверить свой график
Без света более 11 часов. Где сегодня отключения и как проверить свой график
Аналитика
Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию