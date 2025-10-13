Україна – Азербайджан: Ребров зробив зміну у заявці "синьо-жовтих"

Хто готується до гри

До заявки увійшли 23 футболісти – всі гравці, які перебувають у розташуванні команди. Серед них півзахисник Єгор Ярмолюк, який відновив тренування у загальній групі.

У порівнянні з попереднім поєдинком проти Ісландії відбулася одна зміна: Георгій Судаков вибув зі складу через ушкодження плеча.

Заявка України на матч проти Азербайджану

Воротарі: Анатолій Трубін, Дмитро Різник, Георгій Бущан

Захисники: Ілля Забарний, Микола Матвієнко, Валерій Бондар, Юхим Конопля, Олександр Сваток, Богдан Михайліченко, Віталій Миколенко

Півзахисники: Іван Калюжний, Володимир Бражко, Микола Шапаренко, Назар Волошин, Руслан Маліновський, Єгор Ярмолюк, Артем Бондаренко, Олег Очеретько, Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко, Владислав Велетень

Нападники: Владислав Ванат, Артем Довбик

Деталі матчу

Номінально домашній для "синьо-жовтих" поєдинок відбудеться в польському Кракові на стадіоні "Краковія". Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

На грі працюватиме суддівська бригада з Австрії на чолі з головним арбітром Себастьяном Гісхамером.

Де дивитися

Усі матчі збірної України в кваліфікації ЧС-2026 транслює медіасервіс MEGOGO. Гру можна переглянути:

на OTT-платформі MEGOGO за передплатами "Оптимальна", "Спорт", "Максимальна" та MEGOPACK N+S;

безплатно на телеканалі "MEGOGO СПОРТ" у мережах Т2 і кабельного телебачення;

у розділі "Футбол" секції "Спорт" або на каналі "MEGOGO Футбол Перший".

Мовлення розпочнеться о 20:30 із передматчевої студії, яку проведе Сергій Лук'яненко за участі колишніх гравців збірної України Олександра Головка та Едуарда Цихмейструка.

Безпосередньо з Кракова до студії у прямому ефірі доєднається Олександра Кучеренко. Сам матч коментуватимуть Вадим Скічко та Володимир Звєров.