"Угорці" принесли перемогу Україні в Будапешті: які шанси в "синьо-жовтих" у відборі на молодіжний ЧЄ

19:29 31.03.2026 Вт
3 хв
Молодіжна збірна України здобула першу перемогу у п'яти матчах
aimg Андрій Костенко
"Угорці" принесли перемогу Україні в Будапешті: які шанси в "синьо-жовтих" у відборі на молодіжний ЧЄ

Збірна України з футболу, складена з гравців до 21 року, грала в Будапешті с угорськими однолітками у відбірковому матчі молодіжного чемпіонату Європи-2027.

Про хід поєдинку розповідає РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УЄФА.

Читайте також: Бій за життя замість футболу: легендарного Луческу прооперують прямо у день матчу збірної

ЧЄ-2027 (U-21), кваліфікація, 6-й тур

Угорщина U-21 – Україна U-21 – 1:2

Голи: Денеш, 90+5 - Пищур, 26, Синчук, 69

До матчу

"Синьо-жовті" підходили до гри не у кращому стані. У попередніх п'яти поєдинках підопічні Унаї Мельгоси набрали лише п'ять очок, чотири з яких – з явним аутсайдером Литвою (з якою мали брати шість пунктів). Ще один бал принесла домашня нічия саме з Угорщиною.

Перед звітним поєдинком українці йшли в таблиці групи третіми, відстаючи на п'ять пунктів від Хорватії, та на шість – від Туреччини. Нагадаємо, що пряму путівку у фінал Євро отримує переможець групи та лише одна – найкраща – серед усіх других команд. Втім, друге місце дає шанс пробитися на турнір через плей-офф.

Як пройшла гра в Будапешті

Поєдинок в цілому пройшов під диктовку українців, які мали чимало шансів забити ще до перерви. Вдалою вийшла лише одна спроба. На 26-й хвилині Ілля Крупський навісив до штрафного з правого флангу де височенний Олександр Пищур не мав конкурентів на другому поверсі та головою точно переправив м'яч у ворота. Зазначимо, що нападник виступає в чемпіонаті Угорщина за "Дьор".

Після цього моменту українці продовжували контролювати гру, проте іноді пропускали небезпечні контратаки. Тому й господарі мали свої шанси, але безпомилково діяв наш голкіпер Ілля Попович, який, до речі, також грає в Угорщині за "Кішварду". Так саме угорські легіонери "синьо-жовтих" стали головними героями першого тайму.

У другому ситуація кардинально не змінилася. Були моменти, коли доводилося понервувати, але всі питання зняв другий гол. Його автором став Геннадій Синчук з канадського "Монреаля": на 69-й хвилині він відзначився точним ударом після того, як Данило Кревсун перехопив м'яч у суперників.

На жаль завершити поєдинок без пропущеного голу не вдалося. Господарі таки забили м'яч престижу наприкінці компенсованого часу. Перемога України - 2:1.

Турнірна ситуація та наступні матчі

Завдяки перемозі Україна скоротила відставання від лідерів – Туреччини та Хорватії, які сьогодні грають між собою в хорватському Осієку. Зазначимо, що наші конкуренти провели меншу кількість матчів.

Турнірна таблиця:

  1. Туреччина – 11 очок (5 матчів)
  2. Хорватія – 10 (4)
  3. Україна – 8 (6)
  4. Угорщина – 3 (4)
  5. Литва – 2 (6)

Заключний етап відбору до чемпіонату Європи-2027 відбудеться у вересні та жовтні 2026 року. В останніх двох матчах "синьо-жовті" зустрінуться з лідерами – збірними Туреччини (26 вересня) та Хорватії (2 жовтня). Саме у цих поєдинках визначиться доля путівок на Євро-2027.

Раніше ми повідомили, хто з лідерів не допоможе національній збірній України у грі проти Албанії.

