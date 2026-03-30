Бій за життя замість футболу: легендарного Луческу прооперують прямо у день матчу збірної

22:54 30.03.2026 Пн
У вівторок, 31 березня, коли національна команда Румунії гратиме проти Словаччини, її 80-річний наставник перенесе хірургічне втручання на серці
Андрій Костенко
Мірча Луческу (фото: Getty Images)

Футбольний світ занепокоєний станом здоров'я багаторічного екс-тренера українських грандів – "Шахтаря" і "Динамо" – Мірчі Луческу. Після раптової втрати свідомості напередодні тренування збірної Румунії, лікарі ухвалили рішення про проведення операції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на румунське видання GSP.

Суворий вердикт лікарів

80-річний керманич пройшов ретельне обстеження шляхом коронарної ангіографії в одній із клінік Бухареста. Хоча критичних патологій медики не виявили, вікові проблеми з серцевим ритмом змусили лікарів діяти рішуче. У день матчу збірної фахівцю встановлять дефібрилятор – спеціальний апарат для підтримки серця. Операцію проведе доктор Келін Сіліште.

Нагадаємо, інцидент стався під час технічної наради. Луческу знепритомнів прямо на очах у гравців та штабу. Після надання першої допомоги його екстрено госпіталізували.

Сам фахівець згодом заспокоїв вболівальників.

"Я почуваюся нормально, але маю дотримуватися рекомендацій лікарів", – цитує тренера румунський ЗМІ.

Важкий період для наставника

Хірургічне втручання збіглося з непростим періодом у кар'єрі Мірчі. Лише кілька днів тому збірна Румунії остаточно втратала шанси на вихід до ЧС-2026, поступившись Туреччині (0:1) у півфіналі плей-офф.

Очікується, що наставник перебуватиме під наглядом медиків щонайменше до кінця тижня.

Луческу був призначений головним тренером національної команди Румунії у 2024 році. Нині він є найстаршим наставником збірних команд у світі.

