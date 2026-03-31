"Венгры" принесли победу Украине в Будапеште: какие шансы у "сине-желтых" в отборе на молодежный ЧЕ

Сборная Украины по футболу, составленная из игроков до 21 года, играла в Будапеште с венгерскими сверстниками в отборочном матче молодежного чемпионата Европы-2027.

ЧЕ-2027 (U-21), квалификация, 6-й тур

Венгрия U-21 - Украина U-21 - 1:2

Голы: Денеш, 90+5 - Пищур, 26, Синчук, 69

До матча

"Сине-желтые" подходили к игре не в лучшем состоянии. В предыдущих пяти поединках подопечные Унаи Мельгосы набрали лишь пять очков, четыре из которых - с явным аутсайдером Литвой (с которой должны были брать шесть пунктов). Еще один балл принесла домашняя ничья именно с Венгрией.

Перед отчетным поединком украинцы шли в таблице группы третьими, отставая на пять пунктов от Хорватии, и на шесть - от Турции. Напомним, что прямую путевку в финал Евро получает победитель группы и только одна - лучшая - среди всех вторых команд. Впрочем, второе место дает шанс пробиться на турнир через плей-офф.

Как прошла игра в Будапеште

Поединок в целом прошел под диктовку украинцев, которые имели немало шансов забить еще до перерыва. Удачной получилась лишь одна попытка. На 26-й минуте Илья Крупский навесил в штрафную с правого фланга где высоченный Александр Пищур не имел конкурентов на втором этаже и головой точно переправил мяч в ворота. Отметим, что нападающий выступает в чемпионате Венгрии за "Дьор".

После этого момента украинцы продолжали контролировать игру, однако иногда пропускали опасные контратаки. Поэтому и хозяева имели свои шансы, но безошибочно действовал наш голкипер Илья Попович, который, кстати, также играет в Венгрии за "Кишварду". Так именно венгерские легионеры "сине-желтых" стали главными героями первого тайма.

Во втором ситуация кардинально не изменилась. Были моменты, когда приходилось понервничать, но все вопросы снял второй гол. Его автором стал Геннадий Синчук из канадского "Монреаля": на 69-й минуте он отметился точным ударом после того, как Даниил Кревсун перехватил мяч у соперников.

К сожалению завершить поединок без пропущенного гола не удалось. Хозяева таки забили мяч престижа в конце компенсированного времени. Победа Украины - 2:1.

Турнирная ситуация и следующие матчи

Благодаря победе Украина сократила отставание от лидеров - Турции и Хорватии, которые сегодня играют между собой в хорватском Осиеке. Отметим, что наши конкуренты провели меньшее количество матчей.

Турнирная таблица:

Турция - 11 очков (5 матчей) Хорватия - 10 (4) Украина - 8 (6) Венгрия - 3 (4) Литва - 2 (6)

Заключительный этап отбора к чемпионату Европы-2027 состоится в сентябре и октябре 2026 года. В последних двух матчах "сине-желтые" встретятся с лидерами - сборными Турции (26 сентября) и Хорватии (2 октября). Именно в этих поединках определится судьба путевок на Евро-2027.