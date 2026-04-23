УЄФА жорстоко покарав "Шахтар" через Ізакі: Туран отримав персональні санкції

Європейський футбольний союз (УЄФА) виніс вердикт у справі проти донецького "Шахтаря". Приводом для дисциплінарного розслідування став інцидент у першому чвертьфінальному поєдинку Ліги конференцій проти нідерландського АЗ, де під загрозою опинилося здоров'я футболіста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УЄФА.
Драматичний епізод стався на старті переможного для донеччан матчу (3:0). Вже на 4-й хвилині півзахисник "Шахтаря" Ізакі Сілва знепритомнів після жорсткого зіткнення з суперником.
Попри серйозність моменту, після надання першої допомоги гравець повернувся до гри. Лише на 24-й хвилині лікарі та тренерський штаб наважилися на заміну, випустивши Артема Бондаренка.
Після гри наставник донеччан Арда Туран виправдовувався тим, що сам футболіст наполягав на продовженні матчу. Однак медичний регламент УЄФА вимагає негайного виведення гравця з поля при найменшій підозрі на струс мозку.
Дисциплінарний комітет УЄФА визнав дії клубу та тренера безвідповідальними. Загальна сума стягнень склала 50 тисяч євро:
Окрім грошей, "Шахтар" зобов’язаний провести спеціальне навчання для всього персоналу та гравців щодо дотримання медичних стандартів УЄФА.
Попри скандал, "Шахтар" продовжує свій шлях у єврокубках. Подолавши опір АЗ, українська команда вийшла до півфіналу Ліги конференцій, де зустрінеться з англійським "Крістал Пелас".
Перша, номінально домашня для українського клубу, зустріч цієї стадії пройде 30 квітня в польському Кракові. Матч-відповідь запланований у Лондоні на 7 травня.
