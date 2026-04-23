УЕФА жестоко наказал "Шахтер" из-за Изаки: Туран получил персональные санкции

Европейский футбольный союз (УЕФА) вынес вердикт по делу против донецкого "Шахтера". Поводом для дисциплинарного расследования стал инцидент в первом четвертьфинальном поединке Лиги конференций против нидерландского АЗ, где под угрозой оказалось здоровье футболиста.
Драматический эпизод произошел на старте победного для донетчан матча (3:0). Уже на 4-й минуте полузащитник "Шахтера" Изаки Силва потерял сознание после жесткого столкновения с соперником.
Несмотря на серьезность момента, после оказания первой помощи игрок вернулся к игре. Лишь на 24-й минуте врачи и тренерский штаб решились на замену, выпустив Артема Бондаренко.
После игры наставник донетчан Арда Туран оправдывался тем, что сам футболист настаивал на продолжении матча. Однако медицинский регламент УЕФА требует немедленного вывода игрока с поля при малейшем подозрении на сотрясение мозга.
Дисциплинарный комитет УЕФА признал действия клуба и тренера безответственными. Общая сумма взысканий составила 50 тысяч евро:
Кроме денег, "Шахтер" обязан провести специальное обучение для всего персонала и игроков по соблюдению медицинских стандартов УЕФА.
Несмотря на скандал, "Шахтер" продолжает свой путь в еврокубках. Преодолев сопротивление АЗ, украинская команда вышла в полуфинал Лиги конференций, где встретится с английским "Кристал Пэлас".
Первая, номинально домашняя для украинского клуба, встреча этой стадии пройдет 30 апреля в польском Кракове. Ответный матч запланирован в Лондоне на 7 мая.
