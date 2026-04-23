RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт

УЕФА жестоко наказал "Шахтер" из-за Изаки: Туран получил персональные санкции

14:35 23.04.2026 Чт
2 мин
Донецкий клуб выплатит значительный штраф из-за нарушения медицинского протокола в матче Лиги конференций
aimg Андрей Костенко
Изаки Силва (фото: ФК "Шахтер")

Европейский футбольный союз (УЕФА) вынес вердикт по делу против донецкого "Шахтера". Поводом для дисциплинарного расследования стал инцидент в первом четвертьфинальном поединке Лиги конференций против нидерландского АЗ, где под угрозой оказалось здоровье футболиста.

Инцидент с Изаки: что пошло не так

Драматический эпизод произошел на старте победного для донетчан матча (3:0). Уже на 4-й минуте полузащитник "Шахтера" Изаки Силва потерял сознание после жесткого столкновения с соперником.

Несмотря на серьезность момента, после оказания первой помощи игрок вернулся к игре. Лишь на 24-й минуте врачи и тренерский штаб решились на замену, выпустив Артема Бондаренко.

После игры наставник донетчан Арда Туран оправдывался тем, что сам футболист настаивал на продолжении матча. Однако медицинский регламент УЕФА требует немедленного вывода игрока с поля при малейшем подозрении на сотрясение мозга.

За что заплатит "Шахтер"

Дисциплинарный комитет УЕФА признал действия клуба и тренера безответственными. Общая сумма взысканий составила 50 тысяч евро:

  • 10 000 евро - штраф клуба за игнорирование протоколов по безопасности.
  • 20 000 евро - личный штраф Арды Турана за нарушение общих принципов поведения и ответственность за здоровье подопечных.
  • 20 000 евро - дополнительное взыскание с клуба за "сообщение, не соответствующее спортивному мероприятию" (детали этого пункта пока не разглашаются).

Кроме денег, "Шахтер" обязан провести специальное обучение для всего персонала и игроков по соблюдению медицинских стандартов УЕФА.

Турнирные перспективы "горняков"

Несмотря на скандал, "Шахтер" продолжает свой путь в еврокубках. Преодолев сопротивление АЗ, украинская команда вышла в полуфинал Лиги конференций, где встретится с английским "Кристал Пэлас".

Первая, номинально домашняя для украинского клуба, встреча этой стадии пройдет 30 апреля в польском Кракове. Ответный матч запланирован в Лондоне на 7 мая.

Також узнайте, на каком месте Украина в Таблице коэффициентов УЕФА после успеха "Шахтера".

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
