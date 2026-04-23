УЕФА жестоко наказал "Шахтер" из-за Изаки: Туран получил персональные санкции

Инцидент с Изаки: что пошло не так

Драматический эпизод произошел на старте победного для донетчан матча (3:0). Уже на 4-й минуте полузащитник "Шахтера" Изаки Силва потерял сознание после жесткого столкновения с соперником.

Несмотря на серьезность момента, после оказания первой помощи игрок вернулся к игре. Лишь на 24-й минуте врачи и тренерский штаб решились на замену, выпустив Артема Бондаренко.

После игры наставник донетчан Арда Туран оправдывался тем, что сам футболист настаивал на продолжении матча. Однако медицинский регламент УЕФА требует немедленного вывода игрока с поля при малейшем подозрении на сотрясение мозга.

За что заплатит "Шахтер"

Дисциплинарный комитет УЕФА признал действия клуба и тренера безответственными. Общая сумма взысканий составила 50 тысяч евро:

10 000 евро - штраф клуба за игнорирование протоколов по безопасности.

20 000 евро - личный штраф Арды Турана за нарушение общих принципов поведения и ответственность за здоровье подопечных.

20 000 евро - дополнительное взыскание с клуба за "сообщение, не соответствующее спортивному мероприятию" (детали этого пункта пока не разглашаются).

Кроме денег, "Шахтер" обязан провести специальное обучение для всего персонала и игроков по соблюдению медицинских стандартов УЕФА.

Турнирные перспективы "горняков"

Несмотря на скандал, "Шахтер" продолжает свой путь в еврокубках. Преодолев сопротивление АЗ, украинская команда вышла в полуфинал Лиги конференций, где встретится с английским "Кристал Пэлас".

Первая, номинально домашняя для украинского клуба, встреча этой стадии пройдет 30 апреля в польском Кракове. Ответный матч запланирован в Лондоне на 7 мая.